Prado cerca il titolo; Tabelle, opzioni e modalità di visualizzazione

Dopo il complicato appuntamento in Turchia di qualche giorno fa, dove ha riscontrato alcuni problemi che non contava, Jorge Prado affronterà questo fine settimana in Maggiore un incontro fondamentale per le sue ambizioni: Gran Premio d’Italia L’MXGP di Maggiore (16 e 17 settembre) gli darà una seconda possibilità per diventare campione del mondo della classe senior. Vi diciamo come sono le classifiche, di cosa ha bisogno il pilota galiziano per concludere finalmente la sua rincorsa al campionato e come può andare avanti.

A Maggiore è in programma il GP d’Italia MXGP 2023

Sabato 16 settembre

10:35 – MX2 ​​è gratuito

11:15 – Prove libere MXGP

13:20 – Prove cronometrate MX2

14:00 – Prove cronometrate MXGP

15:25 – Gara di qualificazione MX2

16:15 – Gara di qualificazione MXGP

Domenica 17 settembre

10:20 – Riscaldamento MX2

10:45 – Riscaldamento MXGP

10:30 – EMX250 Gara 2

12:15 – MX2 ​​Gara 1

13:15 – MXGP Gara 1

15:10 – MX2 ​​Gara 2

16:10 – MXGP Gara 2

Jorge Prado ha tutte le carte in regola per diventare campione MXGP in Italia

A questo secondo match point, Jorge Prado dovrebbe lasciare il titolo con più di 60 punti di vantaggio sul suo rivale, Febbraio romano, per vincerlo. Perché mancano solo due round (questo fine settimana e la Gran Bretagna). Vengono distribuiti 60 punti a turno e il galiziano arriva a Maggiora con 67 di vantaggio sulla Kawasaki.

Prado seguirà lo schema consueto nella gara di qualificazione di sabato (i primi 10 posti sono distribuiti 10 a 1) e nei due turni di domenica: 25 punti per il vincitore di ogni gara, 22 per il secondo, 20 per il terzo, 18 per il quarto, 16 per il quinto , e uno da quella posizione fino al raggiungimento del ventesimo. Più basso è il punto, più verrà assegnato per ultimo.

Quindi, ci sono molte opzioni di caso. Febvre è stato in buona forma con sei vittorie nel Gran Premio nel 2023, tutte negli ultimi otto round. Prado dovrebbe vincere la gara di qualificazione di sabato o una delle manche di domenica., sii secondo quando non hai successo. Se Febvre vincesse tutte e tre le partite, prenderebbe almeno 7 punti da Prado, il che gli garantirebbe se fosse sempre al secondo posto. Forza il campionato a prendere vita nel bacino di Matterleyanche se con opzioni minime.

