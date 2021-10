Prado, con la spina dorsale, soffre in Italia

lIl piacere dopo il gran finale e gli incontri del Gran Premio di Spagna ha fatto sì che George Prado affrontasse con buone aspettative l’estremo prolungamento del Campionato del Mondo. Tuttavia, tutta quella speranza e il buon auspicio sono andati in frantumi quando il galiziano Ryder ha continuato ad allenarsi sulla pista della sua squadra fuori Roma martedì scorso.

Al terzo giro della sessione di test su un circuito bagnato e molto scivoloso, George si chinò e lanciò la sua KTM da una parte, dall’altra colpì le ossa a terra. La prossima cosa, Lugo è in un tour agrodolce degli ospedali che sono così nuovi quest’anno. Raggi X, scansioni e tanti esami per escludere qualsiasi infortunio, ma la schiena era così dolorante, incapace di allenarsi tutta la settimana, e chiedendosi se poteva stare in bici, si è piantato a Pitramurata.

Un giorno di miseria per Prado

Una volta in giro e prima che il dolore persista, George è stato nuovamente sottoposto a un esperimento in cui è stata finalmente trovata una fessura Nell’ala della colonna lombare, c’è stato un infortunio che non gli ha impedito di partire, ma ha ridotto le sue condizioni fisiche e la fiducia in se stesso. Di conseguenza, un giorno di miseria, due mani combattono per salvare i mobili e vedere come scompaiono le loro opzioni ai Mondiali.

Mentre i tre favoriti del campionato si battevano per la vittoria in una gara vivace, Prado non poteva nemmeno fare il suo solito viaggio e ha dovuto lanciare una volta Termina l’ottavo posto accettabile nella prima gara e il secondo diciassettesimo posto dopo essere partito tra le ultime gare. Inoltre, su una delle discese più veloci della pista transilvana, George ha incontrato una nuova caduta con una caduta incredibile, in cui ha colpito di nuovo la schiena.

Prado ha sofferto e Keiroli se n’è andato Lottando dopo l’incidente al primo giro, i round sono stati due spettacolari dimostrazioni dell’uguaglianza del campionato, con la vittoria finale del presidente Jeffrey Herling, che ha eliminato Ghazar e February con una vittoria diretta.

MX2

Altri spagnoli hanno dimostrato che senza il Prado nell’unguento, il motocross spagnolo passerebbe un buon momento, Rubn Fernandez era molto entusiasta di finire quarto su entrambe le maniche MX2 Salendo il palco sul terzo gradino dietro Tom Field e Jaco Kirtz. Nella MXGP, Jose Antonio Butron ha fatto una buona gara, finendo 18° e 19° nelle manche e andando a punti.

Questo mercoledì e non solo

Mercoledì prossimo si celebra un nuovo gran premio Questa pista è stata fino ad ora un amuleto per il campione spagnolo. George spera di poter ripartire e recuperare qualcosa per cercare di migliorare la sua prestazione.

