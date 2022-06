Premi e regole di partecipazione

Nel caso tu sia un seguace lega gioco dei calamari Abbiamo buone notizie per te: Netflix si prepara reality show A proposito di questa fantasia chiamata Gioco del calamaro: sfida Che, secondo la piattaforma di streaming, “sarà il più grande reality show dalla storia”.

Gioco del calamaro: sfida E da quello che già sappiamo, 456 partecipanti lotteranno per ottenere un incredibile premio: 4,56 milioni di dollari (4,30 milioni di euro). Secondo la piattaforma di trasmissione, questo è il numero più grande nella storia di programmi di realtà.

Inoltre, siamo già riusciti a vedere un piccolo teaser in merito Il nuovo gioco a cui gli utenti sono incoraggiati a partecipare un Gioco del calamaro: sfidauna serie di gare Netflix realtà.

chiavi Gioco del calamaro: sfida

La grande differenza con la serie è che i partecipanti che non hanno superato i test non saranno condannati a morte. Dovrebbero semplicemente lasciare lo spettacolo e dimenticare il fantastico premio annunciato da Netflix. Sappiamo anche che sarà solo in inglese, anche se si prevede che in futuro verrà adattato ad altre lingue e formati.

il programma Gioco del calamaro: sfida SeiComprenderà 10 episodi ispirati al successo di YouTuber Mr. Migliore, ha già organizzato una versione mini del concorso. Il casting per il nuovo programma web è ora aperto SquidGameCasting.com

Quindi tutte le voci stanno puntando Giochi in programma Gioco del calamaro: sfida Saranno la stessa serie, ma ci saranno anche nuovi test e diverse versioni della serie. Quello che deve ancora accadere è la data della prima dello spettacolo sulla piattaforma di streaming.

La seconda stagione di gioco dei calamari

Questa informazione corrisponde Annunciando già l’inizio della nuova stagione. Secondo il regista Hwang Dong Hyuk, sceneggiatore e produttore esecutivo di gioco dei calamari: “Sebbene The Squid Game abbia impiegato 12 anni per essere rilasciato, ci sono voluti solo 12 giorni perché diventasse la serie più popolare nella storia di Netflix. In qualità di scrittore, regista e produttore di “The Squid Game”, vorrei inviare un enorme benvenuto ai fan di tutto il mondo. Grazie mille per aver guardato la nostra serie e per averti voluto bene. Ora, Ji-hoon è tornato. Il boss è tornato. La seconda stagione sta arrivando e l’uomo vestito con ddakji può tornare. Inoltre , incontrerai Cheol-su, l’amico di Young-hee. Gioca di nuovo con noi in questo nuovo tour.” .

Anche ciò che la piattaforma di streaming non ha annunciato Quando sarà la premiere della seconda stagione? gioco dei calamariné chi saranno i suoi eroi oltre a Gi-hun o Cheol-su.