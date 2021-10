Premi Platino 2021: Cast e Passaggio di Canción sin nombre nell’importante competizione cinematografica ibero-americana Foto Farándula nndc | Luci

Cerimonia Platinum Awards per il cinema iberoamericano e il film audiovisivo Si è svolto domenica 3 ottobre a Madrid, in Spagna. Diverse personalità dell’industria cinematografica si sono unite per questo premio ei peruviani non hanno fatto eccezione.

A nome del Perù, il cast di “Canción sin nombre” di Melina Leon si è unito alle attività di questo premio e ha utilizzato i social network per condividere le foto della loro partecipazione ai Premi Platino.

Pamela Mendoza Arbe, l’attrice che ha interpretato Georgina in “Song Without a Name”, ha indossato un completo completamente nero durante il tappeto rosso dei Platinum Awards 2021. Si è legata i capelli e ha posato davanti alla stampa mondiale.

Anche Tommy Baraga, l’attore che ha interpretato Pedro nel film di Melina Leon, ha postato alcune foto della sua scomparsa sul tappeto rosso, in un completo color piombo e una giacca corta nera. Si è presentato con il suo partner di recitazione ed entrambi hanno sorriso molto.

Vale la pena notare che gli attori di “Song Without a Name” hanno anche colto l’occasione per scattare alcune foto con i loro colleghi Diego Bonita, Alvaro Morte e Cecilia Suarez.

Attori del film “Canzone senza nome” con Cecilia Suarez. (Foto: tommyparragaoficial).

Attori di “Canzone senza nome” con Diego Bonita. (Foto: tommyparragaoficial).

Tommy Barraga con l’attore Alvaro Morte. (Foto: tommyparragaoficial).

