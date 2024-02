Premier League 2023: live streaming online di West Ham-Brentford. Edson Alvarez – Premier League 2024

Segui il risultato live online West Ham – Brentford: minuto per minuto per la squadra di Edson Alvarez contro il Brentford, dal London Stadium.

Data, ora e canale della partita West Ham – Brentford:

Quando si gioca? Oggi è domenica 26 febbraio 2024

A che ora inizia? 14:00, ora di Città del Messico

Come guardi la Premier League inglese? Trasmissione in diretta della partita West Ham-Brentford

Canale: non verrà trasmesso in TV

In streaming: Paramount Plus e con noi su MARCA MX.

Sulla scena si profila una crisi “Macchina” E l'azienda, perché West Ham È una squadra che quest'anno non conosce ancora la vittoria, perché finora, per quanto possa sembrare sorprendente, nelle ultime partite ha registrato solo un pareggio e tre sconfitte, di cui una contro Sconfitta contro l'Arsenal.

Come West Ham e Brentford raggiungono J26

Duello tra WHU e Brentford Chiusura della ventiseiesima giornata di Premier League. Gli elementi che dirige David Moyes Sono sceso a Decimo posto con 36 unità A causa delle tre sconfitte consecutive subite per mano di Man U, Arsenal e, sorprendentemente, Nottingham Forest.

Il Brentford, che lunedì visiterà gli Hammers, è in campo Posizione 16perché li tiene costantemente in pericolo di retrocessione, quindi oggi cercheranno di sfruttare il periodo negativo della squadra locale per aggiungere punti

Sfondo WHU vs Brentford: ultime 5 partite

Premier League 2023/24: Brentford 3 – 2 West Ham | Data 11 Premier League 2022/23: Brentford 2 – 0 West Ham | Storia 36 FA Cup 2022/23: Brentford – West Ham 0 – 1 | Terzo turno Premier League 2022/23: West Ham – Brentford 0 – 2 | Data 18 Premier League 2021/22: Brentford 2 – 0 West Ham | Storia 32

West Ham: ultime 5 partite

21/01/24 Sheffield United 2 – 2 West Ham United

01/02/24 West Ham United 1 – 1 Bournemouth

02/04/24 Manchester United 3 – 0 West Ham United

24/02/11 West Ham United 0 – 6 Arsenal

17/02/24 Nottingham Forest 2 – 0 West Ham United

Brentford: ultimi 5 risultati