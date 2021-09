Premier League: Arsenal al via con Odegaard: ‘Sono diventati leader’

L’Arsenal vive la sua prima stagione senza viaggiare in Europa dal 1995-1996. Senza godersi la Champions League dal 2017, il loro ottavo posto la scorsa stagione ha impedito loro di partecipare alle competizioni europee. Wenger non era riuscito ad arrivare a nord di Londra dopo l’ultima volta che erano stati fuori dall’Europa. I “cannonieri” hanno toccato il fondo dopo diversi cicli instabili e sono andati al mercato per risolvere i loro “problemi”.

Spesa trasformativa 2021-22 Arsenal: 165,6 milioni di euro Manchester United: 140 milioni di euro Manchester City: 127,5 milioni di euro Chelsea: 120 milioni di euro RB Lipsia: 107,6 milioni di euro Fonte: transfermarkt

quest’estate, Hanno investito 165,6 milioni di euro in acquisti, più di qualsiasi altra squadra in Premier League e nel mondo. Ben White (58,5 “chilogrammi”)E Tomiyasu (18.6) e Tavares (otto) hanno rinforzato la retroguardia. Ramsdale (28) portiere e Sambi Lukonga (17,5) media. Tuttavia, nessuno di essi ha avuto un effetto così significativo come quello di Odegaard (35). “Ci rende migliori. Avevamo bisogno di più opzioni, alternative, creatività… Martin ha molta esperienza nonostante la sua giovane età. Migliora i giocatori intorno a te‘, ha ammesso Mikel Arteta è stato felice di firmarlo.

Courtesy Arteta: ‘Odegaard migliora i giocatori intorno a lui’

La potenziale aggiunta di James Madison (Leicester) era stata pianificata da Emirates per tutta l’estate… ma il norvegese era il loro obiettivo principale. “Pensavamo che non sarebbe stato possibile. Il Real Madrid non voleva venderlo, ma poi hanno aperto la porta e lui ha sempre voluto entrare. Edu (il direttore sportivo) ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo preso il giocatore che voluto. Come vogliamo giocare è un calciatore con delle qualità eccezionali”. . Hai visto i numeri che abbiamo fatto con lui dopo Natale. rendici miglioriL’allenatore dell’Arsenal ha dichiarato: “Durante le sue dimissioni, il centrocampista 22enne ha lasciato buone sensazioni (20 partite, due gol e due assist) e al suo ritorno brilla per sempre.

“Molte persone dicono che Odegaard non ha avuto un grande impatto la scorsa stagione, ma ha giocato solo 866 minuti in Premier. Adam Smith ha dichiarato a “Sky Sports” che ha solo 22 anni, ha ampi margini di miglioramento e sarà il calciatore che porta creatività. “E al suo ritorno alla Presidenza del Consiglio, ha già lasciato il segno. Arsenal ha perso le prime tre partite (Brentford (2-0) ), Chelsea (0-2) e Manchester City (5-0) con solo l’ex giocatore del Real Madrid che ha partecipato alla partita Al-Ittihad, e nelle ultime due partite ( Norwich e Burnley) ha iniziato a giocare tutte le partite Minuti … con l’Arsenal che ha vinto entrambe le partite 1-0.

Oltre al punteggio, Odegaard ha la qualità della ricerca degli spazi e del duro lavoro. Diventa un capo squadra Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal

Inoltre, su Turf Moor, Segna il gol della vittoria con un fallo intelligente. “E’ stato un calcio eccezionale – ha detto l’ex allenatore Paul Merson -. Ha preso la curva e ha ottenuto la potenza e l’ha messa dove voleva”. Poco questa è stata la vittoria. “Oltre ad etichettare, ha la qualità di trovare spazi e lavorare sodo. Diventa un capo squadra‘, destac Arteta. Frente al Burnley, Odegaard con cabine Smith Rowe Area creativa con Thomas come campo. La squadra giovanile “The Gunner” e il norvegese sono invitati a essere i pezzi chiave dell’Arsenal e un altro con l’ex Real Madrid. Lo aspettano da tutta l’estate ed è già qui.