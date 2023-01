Premier League: Casemiro a Kesemero: lo United sarà più figo da quando ha firmato

La partenza di Casemiro dal Real Madrid si è scontrata più di una volta con il suo cambio di piede. La “spina” brasiliana, da cui proveniva Essere il miglior giocatore della Supercoppa UEFAcambiato in champions league e champions, Per il Manchester United che ha appena firmatoPer quanto riguarda la punteggiatura, La sua peggiore stagione dal ristabilimento dei premier. “Ho già cinque Champions League. Sono entusiasta della sfida di lavorare per vincere di nuovo”, Rispondi alla domanda sulla sua “retrocessione” in Europa League.

Casemiro si soffia il petto: “Ho già 5 campioni”

Kroos e Modric lo chiamavano MARCA con due lacrime.“Non ci ha nemmeno lasciato rilassare nel bagno turco”.suggerì Tony. “Eri la migliore guardia del corpo del mondo.”Tipo Luca.

All’Old Trafford, invece, lo aspettavano a braccia aperte. Raphael Varane ha avvertito: “Se hai l’opportunità di portarlo dentro, devi fare tutto il possibile”. quando il dipartimento atletico lo ha consultato sulla sua potenziale firma.

Se hai l’opportunità di portare Casemiro, dovresti fare tutto il possibile Raffaello Varano

Arriva con la squadra in “Lanterna Rossa”

Casemiro arrivato allo United faceva acqua dappertutto. I Red Devils sono caduti 4-0 con il Brentford poco prima del suo arrivo Hanno chiuso il secondo giorno come ultima squadra, Qualcosa che non succedeva dal 1992.

Il suo arrivo ha coinciso con un buon momento per la squadra. In effetti, ci sono volute cinque partite perché “Case” debuttasse in Premier League. Ten Hag si è giustificato: “È nuovo e deve adattarsi. Deve abituarsi al mio modo di giocare a calcio”. tuttavia, Il disastro con il City (6-3) nel “Derby”. Si affrettò ad entrarvi alle undici… e non c’era nessuno a spostarlo.

I dati – è il settimo giocatore a fare più ‘tackles’ (biglietti) in Premier League – sottolineano la necessità di un acquisto strategico e giustificano il costo di 70 milioni di dollari. Lo United sarebbe più figo, pari a 38 punti con l’Arsenal, se il premier partisse il 22 agosto in concomitanza con l’approdo di Casemiro a Manchester. È vero, sì, i “Red Devils” hanno giocato una partita in più rispetto ai “Gunners”.

Ten Hag svela i motivi per cui ha firmato con Casemiro: “Lo vedi crescere e…”

“Avevamo bisogno di un ‘6’, un centrocampista difensivo. È una delle conclusioni che abbiamo tratto nelle nostre analisi pre-campionato, Fortunatamente, abbiamo portato quello perfetto.Dice Erik ten Hag.

Servivano 6 centrocampisti difensivi e abbiamo inserito il candidato perfetto: Casemiro Eric Tunhaag

“Avevamo bisogno di giocatori con personalità. Ecco perché l’acquisto di Casemiro era così importante. Oltre a Varane, abbiamo già due giocatori che sanno cosa vuol dire vincere titoli”, continua Ten Hag.Con Varane, appunto, ha “rianimato” il sodalizio di successo che aveva già stretto al Real Madrid. Lo United, con entrambi in campo, è imbattuto in Premiership: Aggiungi otto vittorie, due pareggi e persino il gol di Grealish nel derby, È venuto a raccogliere 515 minuti! senza scendere a compromessi su un solo obiettivo.

Con Old Trafford ha un idillio Rimonta potenziata contro il City (2-1). Nelle ultime cinque partite giocate al “El Teatro de los Sueños” ha preso parte a quattro gol, uno segnato e tre assist. Nel “derby” ha filtrato il passaggio nello spazio tanto che Bruno Fernandez, senza polemiche, ha segnato il momentaneo gol dell’1-1.

Casemiro segna ed è già capitano a Manchester

“Spinge i confini del Manchester United”, insiste Ten Hag, che gli ha reso nuovamente omaggio dopo il “derby”: “È il giocatore che fa da ancoraggio alle nostre fondamenta. Organizza la squadra, anticipa, recupera palloni, vince i duelli e, con la palla, può velocizzare il gioco. Non ci sono molti giocatori del suo livello al mondo”. Sono felice di averlo con noi perché fa la differenza”.

È il giocatore che ci fissa. Organizza la squadra, pronostica, recupera palloni, vinci duelli e con il pallone velocizzi il gioco Eric Tunhaag

Un’idea rivendicata da una leggenda dei “Red Devils” come Rio Ferdinand in “BT”: “Unita era una squadra fragile, c’erano delle crepe, ma Casemiro è riuscito a coprirle. È il collante che unisce il gruppo. Tutto passa attraverso di lui”.