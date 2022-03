Premier League: City, che ha pagato di più gli agenti in commissioni: 41 milioni!

Ilclub premier League hanno pagato 272 milioni di sterline (320 milioni di euro) commissioni per broker e agenti Tra il 2 febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.

Secondo i dati forniti dalla Federcalcio inglese, Il Manchester City è stato il club che ha speso di più per questi bonus, raggiungendo i 35 milioni di sterline (41 milioni di euro).seguito da Manchester United, Con 29 milioni di sterline (34 milioni di euro), e Chelsea28 milioni di sterline (33 milioni di euro).

Da parte sua, il Liverpool In questi pagamenti sono rimasti 22 milioni di sterline (26 milioni di euro). Arsenale18 milioni di sterline (21 milioni di euro) e Tottenham Hotspur13 milioni di sterline (15 milioni di euro).

Le operazioni più importanti

Il club di Premier League che ha pagato di meno In commissioni ad agenti e broker era Brentford3,5 milioni di sterline (4 milioni di euro). Il numero totale di 272,6 milioni è leggermente superiore ai 272,2 milioni del periodo precedente.

Tra le operazioni più importanti che sono state effettuate in questo periodo di tempo in premier League Quelli si distinguono Romelu Lukakuche ha lasciato l’Inter per il Chelsea per 100 milioni di sterline, Jack GrealishChe ha sostituito l’Aston Villa con il Manchester City per 110 milioni, da Jadon SanchoHa lasciato il Borussia Dortmund per il Manchester United per 90 milioni di euro