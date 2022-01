Premier League: ecco come ho lasciato la coscia di Laporte dopo il difficile intervento di Armstrong

WLDuro confronto con i bottoni contro il giocatore del Southampton Stuart Armstrong ha lasciato Emrick Laporte sdraiato a terra per molto tempo. Prima dei cenni di dolore del difensore del Manchester City, molti dei suoi giocatori si sono subito avvicinati per assicurarsi che non subisse un grave infortunio.

Il difensore internazionale ha poi condiviso con la Spagna un tono umoristico, mostrando ai suoi follower sui social network come girava la sua coscia destra dopo l’evento. “Grazie per l’anniversario, ah ah ah ah”Il difensore ha scritto solo sulla ferita alla gamba.

La cosa strana dell’evento accaduto al 79′ del pareggio del Manchester City contro il Southampton, è che Armstrong ha visto solo un cartellino giallo. Sbarazzati del rosso L’arbitro Simon Hooper lo ha solo avvertito.

Il VAR ha rivisto il gioco e ha ritenuto che il centrocampista non dovesse essere espulso Così. L’immagine mostra chiaramente come Armstrong sia arrivato in ritardo nella mischia e abbia colpito la coscia del difensore centrale della nazionale con la Spagna.

Nonostante la battuta d’arresto contro il Southampton, Il Manchester City continua ad essere il leader leader della Premier League. Il “cittadino” ottiene 12 punti dal Liverpool, anche se è vero che ha giocato altre due partite.