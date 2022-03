Premier League: i cori a favore di Abramovich dividono il Chelsea

DottApri il sito ebate a Stamford Bridge. ovvero che durante il minuto di silenzio identificato dalla Premier League inglese come segno di solidarietà con il popolo ucraino, Alcuni fan “blu” hanno rotto il silenzio cantando il nome Roman Abramovich, è ancora di proprietà dei londinesi. Questo non ha soddisfatto un settore degli spalti Chelsea E lo stesso allenatore tedesco Thomas Tuchel.

Poco dopo la partita di Burnley, in conferenza stampa, alla domanda sul commento di contrazioneIl tecnico tedesco non ha nascosto: Non era il momento di farlo, non è il momento di inviare più messaggi”.

Ore dopo, dopo aver appreso l’opinione di Thomas Tuchel, a I tifosi del Chelsea si fidanoil gruppo che riunisce tutti gli amanti della musica blues del mondo, Ha criticato i tifosi del Chelsea che sabato hanno rotto gli onori cantando il nome di Roman Abramovich.

Roman Abramovich, Into the Box / EFE

Questa era la sua dichiarazione: “Il comitato per la scienza e la tecnologia ha immediatamente preso una posizione chiara a sostegno del popolo ucraino. Era chiaramente inappropriato cantare il nome di Abramovich in quel momento”.annunciano.

Mercoledì scorso, Abramovich ha confermato la sua intenzione di vendere il club londinese dopo 19 anni. Una decisione che si spiega con il timore dell’oligarchia russa di subire le sanzioni economiche che il Regno Unito e altri Paesi hanno imposto ai milionari russi ritenuti vicini al regime di Putin.