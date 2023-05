Premier League inglese: Manchester City – Chelsea in diretta

Manchester City-Chelsea | premier League

Buonasera!! Benvenuto in a Nuova giornata di Premier League, penultima della stagione. Oggi litigano 37 round Manchester City e Chelsea all’Etihad Stadium. La squadra di Guardiola ha vinto ieri il titolo battendo 1-0 l’Arsenal Contro il Notham Forest e gioca la partita davanti ai suoi tifosi per celebrare la quinta partita soprannominati “cittadini” dall’arrivo di Pip.

ELa squadra di coach Pep Guardiola è arrivata dopo aver battuto il Real Madrid in semifinale di Champions League. Il City parteciperà alla finale del campionato europeo il 10 giugno. In campionato ha concluso la sua ultima partita contro Everton con una vittoria per 0-3. Il 5 febbraio è stata l’ultima sconfitta in campionato del club inglese, ed è stato contro il Tottenham. IL 85 punti raggiunti dalla squadra di Pep Guardiola a una giornata dalla fine e con una partita in meno, ieri hanno regalato al City il titolo di campione.

Lui Il Chelsea sta per concludere la sua stagione più irregolare. Lui La squadra di Frank Lampard è a 13 punti dal posto europeo per la prossima stagione. occupare Dodicesimo posto in classifica con 43 punti. L’ultimo giorno hanno legato a casa 2 – 2 contro Nott’m Forest. Ha ancora due partite contro Manchester United e Newcastle, l’ultima delle quali in arretrato, da finire La stagione senza alcun titolo e senza possibilità di essere in Europa.

Nel Round 19 Le due squadre si sono incontrate allo Stamford Bridge, con il City che ha vinto 0-1 grazie al gol di Riyad Mahrez.

Tra pochi istanti inizieremo con l’ultima ora dell’incontro Con profili, minuto per minuto e cronologia post-partita. Resta sintonizzato e provalo con noi su Marca Radio e MARCA.com. Stiamo iniziando….