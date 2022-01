Premier League inglese: ufficiale: Newcastle ingaggia Bruno Guimarães per 50 milioni di euro

El Newcastle, club della Premier League inglese, Firma confermatail brasiliano Bruno Guimarães, Dall’Olympique Lyonnais in Francia per quattro stagioni e mezzo.

Il centrocampista della nazionale brasiliana, che si è distinto nelle ultime campagne con il club francese, Indossava il numero 39 sulla maglietta, indossata anche dal taxi che guidava suo padre. L’affare è stato chiuso, secondo Fabrizio Romano, a 50 milioni di euro. Inoltre, Leon ha prenotato il 20% della vendita futura.

Nato a Rio de Janeiro, Guimaraes ha iniziato all’età di 17 anni ad Audax, Poi è andato all’Atletico Paranaense, dove ha vinto la Coppa del Brasile e la Coppa del Sud America, Da lì è passato al calcio europeo al Lione. Campione olimpico con ‘Canarenha’ ai Giochi di Tokyo, Ha giocato tre partite con la prima squadra.

Come riportato da Newcastle, Ha superato la visita medica in Brasile, La scelta su cui puntaE la prossima settimana andrò nella città inglese.

Bruno Guimaraes è la terza fusione di “gazza” In questo mercato invernale dopo Kieran Trippier e Chris Wood della Nuova Zelanda.

“Bruno è un talento molto importante ed era uno dei nostri obiettivi principali, quindi sono felice di averlo a bordo. “Rinforza il gruppo per affrontare la sfida che ci attende”, ha affermato Eddie Howe, direttore del Newcastle.

“Era uno dei giocatori più eccezionali in Francia ed è un internazionale assoluto con il Brasile, Quindi non ho dubbi che il nostro pubblico si divertirà a guardarlo. Non vediamo l’ora di accoglierlo nel club quando tornerà dal suo impegno internazionale”.