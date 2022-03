Premier League: ‘Male’ al Manchester United: Cristiano Ronaldo fuori dal derby contro il City?

Ronaldo, Varane, Cavani e Shaw Non erano tra i 21 giocatori presenti al Lowry Hotel, dove la squadra si è incontrata per una partita premier League Contro la città su vari media stranieri, tra cui il prestigioso “La Gazzetta dello Sport”, Questo fatto potrebbe indicare che la stella portoghese ha mancato la data prima di una data Pep Guardiola.

Secondo i media britannici Notiziario serale di Manchesterin un incontro demone rossoManca Cristiano RonaldoE non è tra i 21 giocatori presenti al Lowry Hotel, sede dello United, prima del match di Super Championship con la squadra di Guardiola.

Oltre a CR7, ha perso Edinson Cavani, Raphael Varane e Luke Shaw. Nessuno dei quattro soffre di particolari problemi fisici: l’uruguaiano è fuori per un problema alla coscia, ma il tecnico Ralf Rangnick lo ha ritenuto curabile nella gara della Federazione, in programma per le 17:30.

pressioni interne

Ora resta da vedere se l’assenza di Ronaldo e degli altri big corrisponda automaticamente alla loro esclusione dal derby, oppure se sono esonerati dall’incontro con il permesso del club. Di certo i rapporti tra Rangnick e il portoghese non sono eccezionali, e nelle ultime settimane sono già trapelate voci di frequenti litigi nello spogliatoio dello United.

I Red Devils sono attualmente quarti in classifica e molto indietro rispetto alla capolista (-19 su 27 partite). L’obiettivo della stagione – oltre alla Champions League (dove è ancora da disputare il ritorno degli ottavi di finale dopo il risultato positivo dell’andata al Wanda Stadium – è quello di arrivare primi tra i primi quattro. Sembra che in questa corsa per “salvare i mobili” a fine campagna, CR7 non sarà un attore importante.