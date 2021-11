Premier League: riunione d’emergenza nello United per espellere Solskjaer e fare pressione su Zidane

IlL’era Solskjaer sta volgendo al termine. Secondo “The Times”, il consiglio di amministrazione del Manchester United ha chiesto un incontro a distanza per fretta dopo Ha subito una vittoria per 4-1 sul WatfordIl che lascia i “Red Devils” settimo a discutere del suo licenziamento.

Come per il mezzo di inglese,In questo incontro si discuteranno le condizioni in base alle quali si concluderà la tappa del tecnico norvegese al club. Tuttavia, Sky Sports ha riferito che nessuna decisione è stata ancora presa. Solskjaer, che si è seduto temporaneamente in panchina al Theatre of Dreams nel 2018, ha a malapena aggiunto una vittoria negli ultimi sette giorni (quattro sconfitte nelle ultime cinque), ed è stato schiacciato dal Liverpool (0-5) ed è caduto. Derby (0-2) contro il City, tra gli altri risultati negativi.

Mi sento così male ma penso che possiamo cambiarlo Solskjaer, imprenditore del Manchester United

“Non ho mai detto di sentirmi al sicuro, non dirò mai di sentirmi al sicuro. Lavoro per e con il club. Vivo qui da 18 anni e abbiamo buoni contatti. Se il club sta pensando di fare qualcosa, è una conversazione tra noi e non tra te e me. Non sono preoccupato per (perdita del lavoro). Sto lavorando duro e più che posso, ma al momento non stiamo ottenendo risultati. Mi sento così male ma penso che possiamo cambiarloTuttavia, i suoi fan hanno cantato il classico “You’ll Be Kicked In The Morning” e Bruno Fernandez ha dovuto chiedere loro di non fischiarlo”, ha detto Solskjaer a Vicarage Road.

L’arrivo di Zidane

Il quotidiano “The Times” ha anche indicato che la famiglia Glazer, i proprietari del club, Stanno premendo sul consiglio per accelerare la firma di Zinedine Zidane e aumentare l’offerta economica in modo che possa rilevare la squadra.. secondo Conto del marchioL’ex Real Madrid è sempre stato uno degli obiettivi dello United.