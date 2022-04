Premier League: Tuchel non si arrende su Lukaku: ‘E’ una questione di orgoglio’

IlLa terza tappa di Romelu Lukaku allo Stamford Bridge Non esce come previsto. Big Room è tornato in patria la scorsa estate come l’affare più costoso (113 milioni) nella storia del Chelsea.

Durante la sua permanenza all’Inter è arrivato a segnare 64 gol in 95 partite… Ma la sua prestazione a Londra è ben lontana dalle aspettative generate dal suo trasferimento. Il numero 9 belga aggiunge, finora, 12 gol in 37 partite (2.311) ha giocato per il Chelsea in questa stagione.

Tuchel lo ha lasciato in tribuna contro il Liverpool (2-2) come “rimprovero”, e sebbene lo abbia usato come shock nelle ultime partite, Non “getta la spugna” con la possibilità che Lukaku riesca come “blu”.

“Per me è motivo di orgoglio e spero lo sia anche per lui. “Cerco di ottenere il meglio da ogni giocatore per la squadra, altrimenti mi sentirò frustrato e non voglio sentirmi così”, ha detto prima del derby contro l’Arsenal.

“Non mi arrendo mai e penso che nemmeno Lukaku si arrende. È un grande concorrente. Ha solo bisogno di recuperare quel punto di scintilla.ha insistito.

Un “occhiolino”… e un altro “cuore”

Inoltre, il TT non è stato all’altezza, se non si fosse infortunato di recente, Lukaku sarebbe stato un giocatore chiave nella semifinale di FA Cup contro il Crystal Palace. Tuttavia, in chiusura, le ha dato un altro piccolo ‘ostacolo’: “Non si tratta di indicarlo, ma Lukaku avrebbe dovuto segnare un gol contro il Real Madrid e un altro contro il Palace nei minuti in cui ha giocato”.