Prendi il tablet Samsung che rivaleggia con l’iPad per € 289

Il tablet è diventato il sostituto perfetto per un laptop. Sono più economici, pesano meno e sono facili da trasportare, inoltre molti di loro consentono di svolgere più o meno le stesse attività. Dipenderà, ovviamente Perché vuoi usare il tablet. In questo caso, ti portiamo un tablet Samsung che ti permette di lavorare, studiare, leggere e consumare contenuti multimediali in un modo molto semplice.

è il modello Samsung Galaxy Tab S6 Litee lei Tenere sotto controllo 10,4 pollici ti fanno vedere tutto chiaramente. Anche in pieno sole! Non pensarci troppo, perché ora 100 euro in meno rispetto al suo prezzo originale. Inoltre, da El Corte Inglés ti offriranno un file Buono da 30€ per il tuo prossimo acquisto

Acquista questo tablet Samsung con un risparmio di 110 euro

Lo schermo come abbiamo indicato ha una dimensione interessante, in quanto supera i 10 pollici. Tuttavia, ne ha alcuni Posti speciali scontatiSolo 9 mm. Ciò ti consentirà di goderti un grande schermo senza dover ingrandire ulteriormente il dispositivo. Perché, in fondo, parte del suo fascino è la sua dimensione.