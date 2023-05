Prendi leggendari giochi di ruolo in un pacchetto per meno di 20 euro

Se dobbiamo parlare del genere RPG nei videogiochi, non ci sono dubbi Bioware È uno degli sviluppatori che verrà menzionato per primo. epopee effetto di massa E era del Drago Sono due colossi del settore che ci hanno affidato le spedizioni centinaia di ore prima della partenza. Ora sono più a portata di mano che mai.

Ed è che l’azienda ha appena lanciato la Bioware Mega Collection, una raccolta in cui possiamo trovare tutti i titoli vs 19,73 euro su Steam. Si tratta di un calo del 90% rispetto al suo prezzo abituale di 189,95 euro. Ovviamente possiamo ottenere ogni gioco separatamente per PC:

Ognuna di queste offerte uniche sarà disponibile fino al 29 maggio e sarà dopo tale data che sapremo se il raggruppamento non adeguerà il suo sconto. Comunque, ne stiamo parlando 500 ore di avviamento garantite Se completiamo al 100% tutto ciò che i mondi fantasy e fantascientifico di entrambi i poemi hanno da offrire.

Sarebbe l’occasione perfetta per approfondire le due serie, poiché BioWare rimane impegnata a rilasciare Dragon Age: Dreadwolf e una futura puntata di Mass Effect, di cui non abbiamo più notizie.

