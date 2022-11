Prendi questo laptop da LG e risparmia € 500

Quando parliamo dell’LG Gram, non solo lo rendiamo un laptop molto leggero, ma ha anche una buona struttura, oltre ad avere un hardware potente per svolgere le attività quotidiane. Se ancora non lo conosci, continua a leggere perché non ne troverai un altro simile.

LG Gram: eleganza e potenza insieme

Quando vediamo l’LG Gram, la prima cosa che salta all’occhio è Design straordinario. È costruito con un telaio in magnesio e cerniere di alta qualità in modo da poterlo ruotare completamente e posizionarlo dove serve. Questa versione ha uno schermo da 15,6 pollici con una risoluzione Alta precisione (1920 x 1080 pixel).

In termini di hardware, ha un processore all’interno Intel Core i5-1155G7 Capace di raggiungere una velocità massima di 5GHz 16 GB di RAM e 512 GB di SSD Con uno slot aggiuntivo per espanderlo fino a 4 TB. Inoltre, ha la grafica Iris XE e il sistema operativo Windows 11 Home Edition. Con questa configurazione saremo in grado di eseguire tutti i tipi di attività, eseguire più programmi contemporaneamente, navigare in Internet con un gran numero di schede, gestire diverse finestre contemporaneamente … senza influire sulle loro prestazioni.