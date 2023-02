Prendi questo modello restaurato in ottime condizioni per 1300 euro a PcComponentes

Per compilare la migliore configurazione di gioco possibile per far emergere il nostro massimo livello quando si tratta di gioco I nostri giochi intensiDobbiamo avere componenti di alta qualità che ci facciano vivere la migliore esperienza di gioco possibile. Dopo due anni dove Era praticamente impossibile Ottieni subito una scheda grafica Abbiamo trovato offerte interessanti per dare un salto di qualità alla nostra configurazione.



EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB GDDR6X

Una delle migliori opzioni che possiamo trovare se vogliamo mantenere il meglio Possibile rapporto qualità-prezzo lui Dai un’occhiata alle assemblee rinnovate. Ecco questa potente NVIDIA RTX 3090 in condizioni ricondizionate con la quale possiamo godere di grandi risparmi: dagli oltre 2000 euro che erano in media potremo portarci a casa Per 1301,70 euro.

In questo modo possiamo portarcelo a casa e godere di uno sconto di 700 euro ad un prezzo ancora alto ma che ha più senso. Questa forma Aggiornato da PcComponentes È in ottime condizioni in quanto non è mai stato utilizzato ed è nella sua confezione originale. anche, Avremo una garanzia di 3 anni Nel caso in cui non fossimo soddisfatti di questo acquisto. Stiamo parlando del modello rinnovato di EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB GDDR6X, un assemblaggio molto potente e capiente con molta illuminazione RGB: ha tre ventole, un backplate utilizzabile Ridurre le temperature Durante il gioco e una serie di porte HDMI e DisplayPort.

il NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB GDDR6 È una delle migliori schede grafiche che possiamo trovare oggi e La seconda migliore build dell’ultima generazione della famiglia RTX 3000. Con esso possiamo trasferire qualsiasi videogioco nel mercato attuale che desideriamo alla qualità 4K, con una qualità grafica superiore e frame rate elevati al secondo. Se torniamo Con una buona CPUAvremo apparecchiature per molti anni, in sintonia con VRAM GDDR6X da 24 GB.

Super offerte disponibili oggi



