Prenditi cura dei tuoi Apple AirPods come mai prima d’ora con questo kit di pulizia Belkin offre il kit perfetto per pulire i tuoi Apple AirPods e farli sembrare come il primo giorno

È un fatto ovvio che Apple AirPod Sono diventati uno standard quando si acquistano cuffie di tipo TWS. Sebbene, come qualsiasi prodotto di questo tipo, richieda di tanto in tanto una pulizia per funzionare in perfette condizioni.

a causa del suo design, È normale che si accumulino particelle di polvere, cerume e altri elementi Che, nel tempo, può ostruire il foro di uscita, causando una perdita della qualità dell’udito.

Come ti abbiamo detto, non è un problema esclusivo degli AirPods, ma qualsiasi auricolare di questo tipo finisce per accumulare polvere e altri elementi che ostacolano il suono che emettono.

Questo è il kit di pulizia Belkin AirPods Pro

E questo è esattamente ciò che vuoi risolvere La nuova gamma lanciata da Belkin E questo, come riportato da vari media, è l’ideale per prendersi cura dei propri Apple AirPods.

Kit di pulizia per AirPod Belkin

Belkin



Supponiamo che questo sia un gruppo Belkin È compatibile con tutte e tre le generazioni di AirPods, ma non include il modello Pro come compatibilequindi possiamo aspettarci che prima o poi introdurranno un nuovo kit di pulizia per le cuffie TWS più potenti del produttore.

Questa confezione include una spazzola per la pulizia, un liquido ammorbidente per cera, un gel detergente e un panno in microfibra. Come ha notato il marchio nella pubblicazione di questo prodotto:Il nostro kit di pulizia AirPods rimuove in modo sicuro l’accumulo di cerume e ripristina le prestazioni audio senza danneggiare le cuffie. Riporta l’audio di alta qualità e goditi appieno i tuoi AirPods Gen 1-3 più a lungo. “

Inoltre, l’azienda sottolinea che il funzionamento di questa combinazione è molto sicuro da allora Non creerà confusione né danneggerà le tue cuffie. Inoltre, sarai in grado di sbarazzarti dell’accumulo di cerume e di altri elementi che impediscono una corretta acustica.

Hanno persino pubblicato un video che descrive in dettaglio come utilizzare il loro kit di pulizia AirPods e, a quanto pare, funziona davvero bene, quindi è un prodotto che vale la pena provare.

e vedendo il suo prezzo, $ 14,99È un prodotto molto interessante se possiedi una delle tre generazioni di Apple. Attualmente sì È disponibile solo nella versione americana del sito Web del produttorequindi dovremo aspettare e vedere se Belkin Spagna offre questo kit di pulizia completo per Apple AirPods.