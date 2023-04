Prenditi cura del cambio automatico della tua auto con questo olio Motul

attualmente Loro sono moltoMolti automobilisti hanno in garage un’auto con cambio automatico, un’opzione sempre più popolare nelle gamme della maggior parte dei costruttori Al punto da aggirare e declassare le trasmissioni manuali alle opzioni nelle auto più economiche e in alcune auto sportive di nicchia, non sorprende considerando la comodità e la facilità d’uso che forniscono, nonché l’aiuto all’efficienza del veicolo.

Tuttavia, come molti altri componenti di un’auto, ha bisogno di cure, soprattutto ora che ci avviciniamo alle vacanze, nel qual caso si parla anche di Un buon lubrificante mantiene il corretto funzionamento più a lungo e previene i guasti, che nel caso dei cambi automatici tendono ad essere particolarmente costosi.. Infatti l’olio trasmissione è uno dei soliti oli dimenticati tra i lubrificanti che aiutano il corretto funzionamento del veicolo. In precedenza ti abbiamo detto come guardare l’olio della trasmissione in un’auto e l’interpretazione di ciò che vedi, e nel caso in cui ti rendi conto che il cambio della tua auto richiede un cambio dell’olio, ti offriamo una delle migliori opzioni possibili, questa Motul Automatic Transmission Oil ATF VI è attualmente il prodotto più venduto su Amazon Car care, anch’esso ora in vendita.

Il prodotto per auto più venduto di Amazon è in vendita

MOTUL / Trans Box ATF Vi Gear 300 LS 75W Olio cambio automatico Motul

amazon.es 14,99 euro € 12,01 (20% di sconto)

Questo olio Motul ATF VI è un lubrificante sintetico al 100% ad alte prestazioni con bassa viscosità (75 W) progettato specificamente per i moderni cambi automatici con varie modalità operative, sebbene sia consigliato anche per i vecchi cambi automatici. È anche fatto per funzionare su meccaniche di un’ampia varietà di produttori.come Ford, Hyundai, Kia, Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Mitsubishi, Audi, BMW, Mercedes, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Jaguar, Land Rover, Mazda, Maserati, Porsche, Suzuki, SsangYong o General Motors .

Anche il produttore lo indica Questo olio è consigliato anche per servosterzo, sistemi idraulici o meccanici e convertitori di accoppiamento. Dove sono richiesti gli standard DEXRON III H o DEXRON II D.

Il prezzo normale per l’olio per cambio automatico Motul è di € 16,90 per una bottiglia da 1 litro su Amazon, anche se un venditore lo offre Attualmente con uno sconto entusiasmante del 20% rispetto al prezzo precedente per rimanere a un prezzo molto interessante di € 12,01 per bottiglia da 1 litro. Un momento perfetto per preparare la tua auto automatica prima delle vacanze durante i lunghi fine settimana e le vacanze che arrivano con l’avvicinarsi dell’estate.