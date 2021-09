Prenditi cura del tuo iPhone 13 con i nuovi UltraGlass e le protezioni antiriflesso di Belkin

Belkin ha annunciato due nuovi prodotti per la protezione dello schermo progettati e realizzati per iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 e iPhone 13 mini.

I proteggi schermo UltraGlass e il proteggi schermo antiriflesso sono le ultime novità della linea di prodotti Belkin per la protezione dello schermo per iPhone.

Proteggi schermo per iPhone 13

Come parte dell’ultimo sforzo di Belkin per ottenere una riduzione del 25% della plastica monouso entro la fine del 2025, i proteggi schermo antiriflesso UltraGlass presenteranno per la prima volta un contenitore realizzato con bottiglie d’acqua in plastica riciclata. Carta forestale certificata (Forum per la cooperazione in materia di sicurezza). Oltre a rinnovare la confezione del prodotto, Belkin apporterà anche miglioramenti al suo sistema di applicazione in negozio per le protezioni per lo schermo; Tutte le buste per paraurti includeranno carta kraft, rivestimenti in bioplastica e inchiostro di soia.

“Siamo orgogliosi della nostra capacità di offrire accessori per i nuovi modelli di iPhone 13 mentre facciamo un passo avanti discreto ma profondo nei nostri sforzi per ottenere prodotti e imballaggi sostenibili”, ha affermato Steve Maloney, CEO di Belkin. “I nostri valori come azienda sono ispirati dalle persone e ci impegniamo a essere garanti dell’ambiente. Vogliamo creare più prodotti che non solo integrino la più recente tecnologia disponibile, ma riducano anche le emissioni di carbonio.

Proteggi schermo in vetro di alta qualità

Il design dell’iPhone 13 e dell’iPhone 13 Pro offre bordi piatti che, se combinati con la parte anteriore in Ceramic Shield, sono più resistenti di qualsiasi materiale in vetro incluso in altri smartphone; Fornisce una durata e una resistenza superiori ai danni da cadute accidentali. La protezione per schermo UltraGlass di Belkin include la produzione di vetro al litio-alluminosilicato (LAS). Tedesco Per fornire maggiore durata, flessibilità e resistenza ai graffi per i modelli di iPhone 13. Migliorato da un doppio processo di scambio ionico, UltraGlass è due volte più resistente del vetro temperato. Inoltre, fornisce una protezione senza pari contro i danni da graffi e urti. Conserva l’esperienza dello schermo originale grazie al suo design ultrasottile.

Proteggi schermo antiriflesso Belkin

La protezione per schermo antiriflesso Belkin offre una forte difesa pur consentendo la massima visibilità sullo schermo dell’iPhone 13 e dell’iPhone 13. Riducendo l’impatto dei riflessi estremi della luce solare e artificiale, gli utenti potranno godere di ogni dettaglio. Inoltre, il display Super Retina XDR è a colori, anche in condizioni di luce ambientale molto intensa. La protezione per lo schermo antiriflesso è progettata per fornire una protezione superiore e presenta un rivestimento antigraffio. Inoltre, il suo design ultrasottile garantisce un’esperienza di utilizzo del touch screen invariata.

Prezzo e disponibilità

La protezione per schermo UltraGlass Belkin è disponibile oggi per $ 39,95 presso alcuni Apple Store selezionati in tutto il mondo e presso pagina D Mela.

La protezione per schermo antiriflesso di Belkin è disponibile oggi per $ 19,95 presso selezionati Apple Store in tutto il mondo e presso Il pagina D Mela.

Infine, tieni sempre al sicuro il tuo iPhone con l’aiuto delle nuove protezioni Belkin.