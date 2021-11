Prenota l’Elden Ring in GAME e ottieni una cassa di metallo e contenuti bonus con contenuti bonus

Fornito da GAME Spagna.

anello antico FromSoftware è uno dei giochi più attesi dei prossimi mesi: sarà lanciato il 25 febbraio. Se siete tra i tanti fan che stavano aspettando la nuova commedia del regista Miyazaki e dello scrittore George R.R. Martin, In GAME hai un regalo che non puoi perdere: un esclusivo forziere di metallo e contenuti bonus con contenuti bonus. Prenotalo nei negozi GAME o GAME.es

Preordina il gioco e ottieni i seguenti contenuti:

Cassa di metallo esclusiva del gioco Questo gioco ha un design unico e si distinguerà sul tuo scaffale.

Questo gioco ha un design unico e si distinguerà sul tuo scaffale. DLC con contenuti aggiuntivi Il gioco, che include la guida del gioco in formato digitale e un gesto unico per il tuo personaggio.

Quindi lo sai già! Prenota ora anello antico in GAME e ottieni un forziere di metallo esclusivo e DLC con contenuti aggiuntivi, In vendita il 25 febbraio.

Guide, Nessuna Luce e Grazia per abbracciare il potere dell’Elden Circle ed elevarsi come Maestro del Cerchio nelle Terre Centrali. anello antico Offerte Un vasto mondo connesso in cui gli spazi aperti saranno pieni di situazioni e enormi dungeon con complessi layout 3D. Mentre esplori, sperimenterai la gioia di scoprire minacce sconosciute e terrificanti, che ti daranno l’emozione di superarle.

Oltre a personalizzare l’aspetto del tuo personaggio, puoi combinare liberamente le armi, le armature e la magia che prepari. Puoi sviluppare il tuo personaggio in base al tuo stile di gioco, per aumentare la tua forza bruta ed essere un potente guerriero e maestro della magia.