Preordina Ultra Age in GAME e ricevi una cartolina GRATUITA con effetto metallico

Azione ad alta velocità, spade, tonnellate di nemici e un futuro distopico in cui la terra muore e devi trovare la soluzione. vecchiaia Ha tutto per essere il cocktail di cui hai bisogno e Puoi prenotarlo ora Gioco.

Ma non è tutto, perché solo mantenendolo GiocoSarai in grado di prenderlo Splendida cartolina con gioco effetto metallizzatoIl souvenir perfetto per ogni giocatore, non puoi perderlo!

Ora sai, non perdere l’occasione di ottenere la tua esclusiva carta da gioco in metallo Ricambio vecchiaia In formato fisico per PS4 e Nintendo SwitchPreparati a scoprire una gemma essenziale del lavoro e Hackera e taglia!

vecchiaia Caratterizzato da un’azione con la spada ad alta velocità ambientata in un lontano futuro che segue la storia di un giovane guerriero, che intraprende una missione per salvare l’umanità dall’estinzione. Usa le tue spade per Attraversa nemici robotici e mutati ed esplora luoghi futuristici Rivela una vasta trama sul destino del pianeta.

in un lontano futuro, Le risorse della Terra stanno diventando insufficientiE il suo ecosistema è stato irrimediabilmente modificato molto tempo fa dal passaggio di un meteorite. L’umanità è stata divisa in due parti: coloro che sono fuggiti dalla Terra e si sono trasferiti nella colonia spaziale “Orbital Arc”, e quelli che sono rimasti sulla Terra in una struttura chiamata “The Haven”.

L’umanità è scomparsa dalla Terra dopo che i civili di El Refugio hanno fallito l’esperimento che era l’ultima speranza dell’umanità, mentre gli abitanti dell’Arc Orbital inviano una spedizione sulla Terra in cerca di risorse. Non trovando alcun segno di vita, un giovane guerriero che brandisce una spada chiamata Age cade dall’orbita sulla Terra. accompagnato dal suo robot galleggiante, Helvis, devi trovare la chiave indispensabile per la sopravvivenza dell’umanità.