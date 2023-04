Preparati per qualcosa di straordinario! Approcci all’ecosistema 8K – Sala stampa Samsung India

La tecnologia 8K migliora l’esperienza visiva offrendo contenuti di altissima qualità fino ad oggi conosciuti dai consumatori di tecnologia Samsung.

Con l’evoluzione della dimensione media degli schermi in ogni casa, si evolve anche la tecnologia che li integra. Offrire agli utenti la possibilità di visualizzare i contenuti in risoluzione 8K, con maggiori dettagli, colori splendidi e movimenti più veloci e fluidi, diventerà ancora più popolare quest’anno, offrendo un’esperienza coinvolgente più realistica che mai.

Nello specifico, Samsung sta espandendo il suo ecosistema 8K, ampliando le esperienze con contenuti a risoluzione più elevata. Con la sua tecnologia esclusiva, ottimizzata per offrire colori brillanti, chiarezza e nitidezza, offre agli utenti la possibilità di esplorare il vasto mondo di questo tipo di contenuti, come YouTube 8K, giochi, NFT e tutti i contenuti originali disponibili. in questo formato. .

Pertanto, la proposta di guardare un film o una serie senza uscire di casa, ma con una qualità dell’immagine superiore, è una realtà e per questo motivo sempre più contenuti sono disponibili in questo formato in tutto il mondo.

“Innoviamo oltre i confini, per poter offrire agli utenti qualcosa che vada oltre la qualità dell’immagine e del suono a cui sono abituati. Questa risoluzione mostra contrasti e colori autentici e, combinata con altri attributi, consente di vivere una nuova esperienza nell’intrattenimento “, spiega Magdalena Grunewaldt, Direttore Marketing, Samsung Electronics Cile.

La tecnologia 8K fornisce 33 milioni di pixel, quattro volte di più rispetto al 4K, rivelando così maggiori dettagli all’occhio umano; Fornisci immagini che vanno oltre l’ordinario. È la più alta risoluzione attualmente disponibile, con il più alto livello di dettaglio e profondità 3D. Inoltre, si caratterizza per fornire la migliore risoluzione, anche quando il contenuto non è stato originariamente prodotto in risoluzione 8K, grazie alle tecnologie di upscaling integrate nei televisori, che aumentano la qualità di qualsiasi contenuto fino a una risoluzione vicina all’8K.

Seguendo questa linea, una delle grandi novità presentate da Samsung al CES 2023 riguarda proprio questa tecnologia, che ha portato il brand ai vertici, conquistando per il diciassettesimo anno consecutivo il primo posto nella categoria TV, grazie al suo continuo impegno all’innovazione. e fornire le migliori esperienze visive per i consumatori.