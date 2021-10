Presenta in anteprima la TV OLED, di Sony con Google TV al prezzo più basso

Non c’è dubbio che una delle grandi virtù che troverai in questo televisore è che ha un pannello 65 stick OLED Garantisce un’indubbia qualità dell’immagine, raggiungendo un eccellente realismo dei colori. La decisione di questo componente è 4K, più che sufficienti per sfruttare tutti i tipi di contenuti oggi, e per non farti mancare nulla puoi goderti qualsiasi serie o film. HDR… Quindi, se una cosa è chiara, è che non troverai crepe in ciò che la Smart TV di cui stiamo parlando ha da offrire.

Oltre a quanto sopra, dovremmo evidenziare l’uso della tecnologia X1 Ultimate Proprietario di Sony Corporation. Ciò consente di sfruttare appieno l’ampio contrasto che consente il pannello integrato, e in questo modo è possibile distinguere movimenti e figure nelle parti molto scure dello schermo (che non molti dei suoi concorrenti sul mercato può vantare). Inoltre, è importante menzionare anche la presenza di Herramientas X-Reality Pro e X-Motion Clarity. Il primo permette un upscaling 4K molto veloce ed efficiente, mentre il secondo garantisce un’elevata fluidità durante la visualizzazione di immagini diverse, cosa molto utile con i contenuti come nei giochi.