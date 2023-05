Presentando “I pazienti del dottor García” su La 1 di TVE: Tutto ciò che accade nel capitolo 3 | Cinema e televisione

SÌ La promessa E 4 stelle Monopolizzano tutta la tua attenzione Una nuova serie ha fatto molto parlare nelle ultime settimane. Si tratta di Dottor Pazienti Garciaun’opera di fantasia che è già riuscita a consolidare moltissimi followers e torna questa settimana dopo settimana sul piccolo schermo carico di nuovi intrighi e intrighi.

Se non vuoi perderlo, ricorda che viene trasmesso ogni volta Mercoledì alle 23:35 su La 1 su TVE e RTVE Play Quindi, mercoledì stesso, 3 maggio, hai già un piano. Se sei uno di quelli che non vedono l’ora che vada in onda, ti presentiamo LOS40 Principales Panoramica di ciò che accadrà nella lezione di oggi.

Cosa succederà oggi in classe

Il romanzo è in onda ormai da diverse settimane e questa è già la terza puntata di Dottor Pazienti Garcia. Nella nuova puntata, Amparo scopre una notizia sorprendente: è incinta! Tuttavia, Guillermo mette in dubbio la sua potenziale fattibilità a breve termine alla luce della carestia che attanaglia Madrid e l’intero paese.

Come se non bastasse, scrittori di quinta colonna Manuel è riuscito a restringere l’assedio, che si sta gradualmente riprendendo a casa di Guillermo. Per evitare il rilevamento, il medico lo mette in un luogo sicuro. Amparo riesce a scaricare Manuel, anche se la notizia della gravidanza cambierà presto tutto nel loro rapporto.

Il team dei pazienti del dottor Garcia. / Comunicazioni RTVE

A nord, a Portugalete, Pvt Adrián Gallardo rifinisce tutti i dettagli nell’area di rigore contro Alfonso Navarro, battaglione. La fine di questo attacco non è altro che un diversivo per le truppe, ma finisce per trasformarsi in un duello tra l’esercito e la falange.

E Chiara Stauffer, Uno dei soldati della falange, presente al combattimento di Adrian. I nervi sono in superficie. Ognuno è bravo in una cosa. Da un lato Navarro padroneggia la tecnica meglio e in modo più efficiente, dall’altro Adrián ha più potenza. L’intera situazione solleva interrogativi sull’onore dei militari.

L’atmosfera è tesa e il soldato riceve l’ordine di eliminare il suo avversario. In questo modo Adrian riuscì a vincere, ma la sua mancanza di legittimità lo avrebbe accompagnato per il resto dei suoi giorni.

Storia basata sul romanzo Almudena Grandis