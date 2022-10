Presentato al TTG 2022 in Argentina Italia

Visita l’ArgentinaRitornato in Europa attraverso l’Istituto Nazionale per la Promozione del Turismo (INPROUTR). TGT 2022. Dopo aver partecipato all’evento Miglior Reza dalla Francia Ritornato in Europa attraverso l’Istituto Nazionale per la Promozione del Turismo (INPROUTR). Incontri turistici Continente:

L’Argentina si è presentata a Rimini, in Italia, per annunciarlo Commercio turistico Nel 2022 l’operazione è stata nuovamente attuata con forza. In relazione a questo punto, il paese sudamericano ha ottenuto un primo semestre molto favorevole in termini di turismo, record di presenze In relazione a questo punto, il paese sudamericano ha ottenuto un primo semestre molto favorevole in termini di turismo, record di presenze Turismo internazionale Ogni undici secondi.

40mila visite nei primi nove mesi dell’anno e un recupero di quasi il 50 percento ad agosto In questo senso è importante segnalare la reazione quasi positiva del mercato italianoe un recupero di quasi il 50 percento ad agosto Turisti Arrivi nel Paese rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia.

Aerolinas Argentinas ha mostrato i migliori risultati con il ritorno di un volo diretto tra Roma e Buenos Aires. Attualmente questo volo opera con 3 frequenze settimanali (saranno 4 da fine dicembre). Ma non è tutto: IDA ha riavviato questa rotta tra le due capitali e ora ha un volo giornaliero. Un’altra cosa importante è il recupero Collegamento aereo Tra Italia e Argentina. All’ultima edizione della fiera BIT Milano,Attualmente questo volo opera con 3 frequenze settimanali (saranno 4 da fine dicembre). Ma non è tutto: IDA ha riavviato questa rotta tra le due capitali e ora ha un volo giornaliero.

La natura, un fattore chiave nel turismo post-pandemia, è un’altra grande destinazione argentina su TTG. Con più di 40 parchi nazionali e un vasto paesaggio, ti permette di esplorarlo nel rispetto di vasti spazi sociali e spazi naturali. Diego Maradona e Lionel Messi Meglio trascorrere qualche giorno in vacanza. Questa forza della natura argentina è integrata nel sentiero naturale, una natura a 17 corsie e vita all’aria aperta.

TTG è stata ancora una volta la piattaforma per presentare INPROTUR Sales Challenge insieme all’operatore B2B online Mr. Fly Belgium (Belgio e Lussemburgo) e Air Europa Belgium. Dal 9 al 14 novembre Fam propone di promuovere i viaggi in Argentina facendo un tour attraverso Buenos Aires e Iguazu. Otto agenzie di viaggio o operatori più venduti nelle nostre destinazioni quest’anno. In questo caso la sfida durerà 4 mesi (da luglio a ottobre) e si rivolgerà ai professionisti del turismo provenienti da Belgio e Lussemburgo, con l’idea di proseguire in altri mercati. È stato di grande interesse per il commercio italiano e, in questo quadro, vari operatori e agenzie hanno chiesto maggiori informazioni che potrebbero essere aggiunte in futuro.