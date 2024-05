Presentazione dei nuovi CEO di PlayStationInfochannel

Hermann Holst e Hideaki Nishino saranno i nuovi CEO di Sony Interactive Entertainment.

Società del gruppo Sony Sony Interactive Entertainment (SIE), La società dietro PlayStation ha annunciato una ristrutturazione della sua leadership.

Riferendosi a quello Hideaki Nishino sarà nominato CEO del Platform Business Group di SIE e Hermine Holst sarà nominata CEO dello Studio Business Group.

Chi succederà da giugno a Hiroki Totokiche ha ricoperto il ruolo di CEO ad interim di SIE.

Totoki sarà presidente della SIE; Direttore operativo e Direttore finanziario di Sony Group Corporation.

“Questi due (nuovi) leader avranno responsabilità chiare e gestiranno la direzione strategica. ““Per garantire che continuiamo a concentrarci sull’approfondimento del coinvolgimento con gli utenti PlayStation e sull’espansione delle esperienze verso un nuovo pubblico”, ha affermato Hiroki Totok.Ehi.

Nishino attualmente ricopre il ruolo di Senior Vice President del Platform Experience Group e guida il team responsabile dello sviluppo di esperienze e tecnologie per prodotti e servizi PlayStation.

Supervisionerai inoltre i rapporti commerciali e le operazioni con editori e sviluppatori di terze parti, comprese le vendite e il marketing di dispositivi, servizi e periferiche.

““Continueremo a connettere giocatori e creatori attraverso prodotti, servizi e tecnologie di livello mondiale”, ha affermato Hideaki Nishino..

Holst attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente senior e capo dei PlayStation Studios, responsabile dello sviluppo dei contenuti su più dispositivi, tra cui console PlayStation e PC.

Oltre a portare la proprietà intellettuale dei videogiochi sui nuovi media, come film e televisione, attraverso PlayStation Productions, come The Last of Us.

Nel suo nuovo ruolo, Holst sarà responsabile dello sviluppo, della pubblicazione e delle operazioni commerciali dei contenuti proprietari di SIE.

““Sono felice di guidare il portafoglio dello studio e di continuare a costruire sul nostro successo con PlayStation”, ha affermato Hermen Holst..

PlayStation in numeri

Questo annuncio è arrivato in concomitanza con la presentazione dei risultati finanziari di Sony, come: