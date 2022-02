Presidente della CNN scrive una relazione con altre direttive

Este contenido fue publicado el 02 febbraio 2022 – 16:59

Nuova York, 2 febbraio (EFE).- Il presidente della CNN, Jeff Zucker, ha rinunciato a un carico tras riconocer que no informó sobre una relazione sentimentale con un’altra direttiva della cadena.

La relazione se si parla durante l’inchiesta contro il presentatore della CNN Chris Cuomo por la presunta ayuda que prestó a su hermano, il governatore Andrew Cuomo, sobre cómo abordar les acusaciones vertidas contra el poliso sessuale por aco

“Durante l’indagine su Chris Cuomo nella CNN fui preguntado sobre una relazione consentita con la mia collega più cercana, alguien con quien trabajado più di 20 anni”, scritto Zucker en un comunicato.

Zucker, quien está divorciado desde hace tres años, reconoció que debía haber hecho pública esa nueva relación cuando empezó. “Pero no lo hice”, dijo.

Según el diario The New York Times, trata da Allison Gollust, vicepresidente ejecutiva e jefa de mercadeo per la cadena.

“Me equivoqué y en consecuencia hoy presento mi dimisión”, agregó el ejecutivo, que comenzó a trabajar en la CNN en enero de 2013.

Gollust era considerato una de las más cercanas colaboradoras de Zucker y, el año pasado, su nombre sonaba como eventuale candidata a sustituirle a la cabeza de la cadena, según informó en Februaryro del 2021 la cadena NBC. EFE

jfu/fjo/vh

© EFE 2022. È espressamente vietato la redistribución e la redifusion de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo ed expreso consenso de la Agencia EFE SA