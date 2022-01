Presidente in Italia? Una “conferenza” segreta che potrebbe essere storica

ROMA.- Crea ancora allarme e confusione in mezzo alla quarta ondata – Lo scoppio di epidemie, isolamento e regole complesse come una foresta – Countdown In Italia sono iniziate le elezioni per l’elezione del nuovo presidente, la massima carica del Paese. Il mandato di sette anni di Sergio Materella scade il 3 febbraio e la cerimonia solenne inizierà il 24 gennaio alle 15:00. .

Devi avere una sfera di cristallo per sapere cosa accadrà e la grande domanda è cosa Dopo 12 presidenti maschi dal 1946, non c’era tempo per una donna nel palazzo di Guernsey. (Presidenza).

Sarebbe una novità storica per l’Italia. Ed è oggetto di molti dibattiti in questi giorni, in termini di “T-Day”. Nonostante i nomi di tanti uomini in ballo, l’ex presidente Silvio Berlusconi, 85 anni, si batte da mesi per questa causa – nonostante abbia più volte chiarito di non volersi candidare per un secondo mandato, anche con Presidente del Consiglio in carica Mario Draghi, uno dei suoi uomini più amati – non impossibile. , Ci sono donne che può rieleggere. Candidati.

Tra loro, La prima è stata Marta Cordobia, una famosa esperta legale Nel dicembre 2019 è diventata la prima presidente donna della Corte costituzionale e l’attuale ministro della Giustizia del governo Drake, 58 anni. Anche se suona così Paola Severino, eminente avvocato, Mario Monti, 73 anni, già rettore di un’università della capitale ed ex ministro della Giustizia; e Leticia Moratti, ex sindaco di Milano ed ex ministro dell’Istruzione 72 anni.

Tendono a confrontarlo, non solo perché il parlamento è frammentato, ma perché non c’è accordo su nessuna figura, maschile o femminile, e soprattutto l’elezione presidenziale è segreta. Una conferenza per eleggere il papa, dove tutto è possibile. In quell’elezione, il famoso proverbio, che si riferisce al più segreto del mondo, “Chi entra nel padre esce dal cardinale”, In questo caso è valido. In precedenti occasioni, i candidati alla presidenza che a un certo punto sembravano essere “cantati” dall’ex presidente Romano Prodi furono sconfitti da “persone chiuse” come all’epoca Matterella.

Presidente della Repubblica, Sergio Muttarella. Alex Gia – Europa Press

“Questa elezione richiederà anche lo Spirito Santo”, un leader politico italiano che ha detto a LA NACION in modo semischerzoso, semiserio, anonimo, ha ammesso che erano ancora in corso trattative tra le parti per accettare un candidato comune. In mare ea fine mese nel referendum tutto è possibile. Si tratta di un’elezione importante per l’Italia, dove regnerà un organo parlamentare, in cui il capo dello Stato ha un ruolo istituzionalmente importante da svolgere quando si parla di crisi politiche locali.

Un nuovo presidente richiede una maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni e una maggioranza semplice dopo la quarta votazione. Nelle ultime settimane di incertezza, molti leader politici, come l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il leader del Movimento Cinque Stelle (M5E), hanno detto che è tempo che una donna voti. E qualche giorno fa un gruppo di intellettuali, guidato dalla famosa scrittrice Dacia Marini, ha lanciato un appello in tal senso, in una lettera aperta ai parlamentari. “Vogliamo chiarire: crediamo sia tempo di eleggere una donna, per rafforzare l’idea di uguaglianza di genere, quindi è condivisa e incoraggiata dalle forze più democratiche e progressiste del nostro Paese”, hanno scritto. “Si parla di democrazia di genere, ma in questo senso l’Italia è una democrazia in gran parte non realizzata, soprattutto in Germania, Regno Unito, Austria, Belgio, Danimarca, Islanda, Norvegia e Finlandia. Sappiamo che ci sono donne che possono essere rappresentate a livello.Ti scriviamo con un click.La scelta di una donna per la presidenza sarà anche la nostra forza.

Nelle ultime elezioni presidenziali del 2015, l’ex vicepresidente Louisiana Castellina è stata la donna con il maggior numero di voti. Ha ricevuto 37 opzioni nel primo studio. Nei colloqui pre-sondaggi degli ultimi mesi è emerso anche il nome di un’altra stimata e ammirata candidata alla presidenza: Liliana Sekre, sopravvissuta all’Olocausto e senatrice a vita, che lo ha subito annunciato all’età di 91 anni. , Ha altri progetti.

Autentico riflesso del clima prevalente in Italia, anche la cantante Gianna Nannini, l’icona del rock italiano, diventata famosa nel mondo per la sua canzone “Notti Magic” dalla canzone dei Mondiali del 1990 in Italia, ha annunciato ufficialmente un video su Instagram. È candidato alla presidenza.

Ma Natalia Aspeci, giornalista senior di La Repubblica e uno dei peggiori piume della nazione, ha lasciato il coro. Nell’editoriale, “Una presidente è donna? No, grazie”, è completamente contraria a questa ipotesi. «Ora è chiaro che se si rivolgono alle donne per scuoiarsi, o invece, accettano la responsabilità quasi suicida di tenere un Paese fuori di sé, ma prigioniero dell’epidemia, senza una visione del futuro, perché questo è perché nessuno vuole essere coinvolto in un tale fallimento”, ha scritto.

“Il mondo intero è pieno di leader donne, ma da italiana non so se è bello avere pazienza. Che lo risolvano gli uomini che l’hanno creato. Come donne aspettate il tempo. Prima o poi, accadrà”, ha spiegato Aspeci.