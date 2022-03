Presidente venezuelano: il socialismo è la chiave della crescita | Notizia

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha sottolineato sabato al V Congresso del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV) che il modello socialista è la via per garantire il benessere e la crescita dei popoli.

“Stiamo entrando in una nuova era e la transizione al socialismo è la chiave per promuovere la crescita (…) Ci stiamo muovendo con fermezza verso la costruzione del socialismo. Una nuova società”, ha affermato il presidente.

Riferendosi ai famigerati attacchi che il Venezuela ha subito a seguito di sanzioni illegali, il presidente Maduro ha chiesto il consolidamento dell’unità in onore dell’eredità del leader Hugo Chávez, che celebra il nono anniversario della sua morte il 5 marzo.

“Il tema della rete 3R è il fulcro della fase di crescita, resistenza, nascita, rivoluzione (…) Garantiremo lo stipendio e lo recupereremo. È stata la mia lotta per tutta la vita, e ora ho dei risparmi, ho hanno deciso di avviare il completo recupero del reddito minimo familiare trasformando lo stipendio in metà petro e pagando le ricompense”.

Nel frattempo, il capo dello Stato ha indicato che il processo di crescita dovrebbe andare di pari passo con la giustizia, motivo per cui ha rifiutato qualsiasi tipo di corruzione all’interno del partito al governo e “tolleranza zero per la corruzione e il marciume morale”.

Verdetto sul presidente Maduro: “Ho ordinato che venga applicata la massima giustizia ai contrabbandieri, cadranno tutti coloro che sono coinvolti nel contrabbando di benzina contro il popolo. Questo è l’ordine!”.

Il presidente Maduro ha sollecitato le regole del Partito Socialista Unito affinché al suo V Congresso vengano discusse a fondo le basi teoriche per il consolidamento della morale e dell’etica: “Questo processo di rinascita deve essere applicato a tutti i leader che occupano cariche pubbliche (…) il nascita di morale, impegno e consapevolezza”.

“Dobbiamo tornare sulla strada dell’impegno e dell’onestà – ha detto il presidente Maduro -. Spero che tutti coloro che hanno lamentele possano essere qui. Andrò con tutto”.