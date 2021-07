Pressione di trasferimento che riscalda solo il parallelo | Il margine ha raggiunto 182 pesos con il livello minimo di attività del dollaro

Il dollaro parallelo La giornata si è conclusa con un aumento di 2 pesos 182 pesos. Le fluttuazioni del tasso di cambio illegale iniziano ad aumentare con l’avvicinarsi delle elezioni come meccanismo di pressione da parte degli investitori Dedicato alla speculazione finanziaria a breve termine con il sostegno di settori del potere economico che hanno promesso svalutazione.

Nonostante questi sforzi per la manipolazione dei cambi potenziata dai media e gli avvertimenti dei consulenti di mercato, il gruppo economico viene utilizzato per regolare i flussi di capitale, gestire le tensioni dal fronte esterno, accumulare riserve internazionali e garantire stabilità al prezzo ufficiale del dollaro per esportazioni e importazioni. Il Prenotazione Trasgredito a livello internazionale $ 43 miliardi Per la prima volta in quasi 1 anno.

Gli avvertimenti e le previsioni degli economisti della città non sono supportati dalle fonti. I consulenti, che attualmente stanno promettendo che il tasso ufficiale di aggiustamento del dollaro aumenterà dopo le elezioni e prevedono una svalutazione, hanno promesso di lanciare il dollaro a $ 2021 nell’ottobre dello scorso anno. Tuttavia, la realtà si è capovolta: il divario si è ridotto e il valore del dollaro finanziario si è avvicinato ai 130 pesos.

L’obiettivo del Gruppo Economico è quello di mantenere la stabilità del cambio ufficiale, che ha un impatto sull’economia reale, cercando di ridurre la volatilità dei prezzi del dollaro scambiati in borsa. A differenza di questi mercati, il dollaro parallelo ha alcune funzionalità ed è facile da gestire. Pertanto, il suo prezzo non è rappresentativo dei fondamentali dell’economia.

Prezzi Sciolto e calcolato in dollari mep Questo si trova martedì 166 pesos Erano meno dello 0,5 per cento. Questo valore corrisponde al riferimento del dollaro di risparmio quotato a 167 pesos e addebita un’imposta aggiuntiva sul conto fiscale e del reddito del paese. Finora questo mese il regolamento in contanti non ha registrato differenze significative (meno di 50 centesimi).

La strategia del gruppo economico per gestire il mercato dei cambi Si ripaga acquistando più valuta estera negli ultimi mesi. La banca centrale è riuscita a guadagnare $ 30 milioni questo martedì, accumulando più di $ 1000 milioni finora questo mese. Dall’inizio di quest’anno, il mercato dei cambi ha acquistato circa $ 7,5 miliardi di monete.

Dal lato delle attività finanziarie, si è registrato un rimbalzo di un giorno, principalmente azionario. Il mercato azionario di Buenos Aires è stato duramente colpito lunedì da un crollo dei mercati azionari internazionali negli Stati Uniti e nei mercati emergenti. Merval è cresciuto del 2% e le azioni sono aumentate di quasi l’8%. È aumentato anche di oltre il 5% per le società argentine quotate a New York.

Il Obbligazioni in valuta estera Ha registrato una buona prestazione con Miglioramenti di oltre il 2 percento. Questo ha contribuito a ridurlo Paese a rischio Quel giorno era chiuso 1609 punti E ha segnato un calo dello 0,9 per cento. L’equilibrio dei titoli pubblici è compreso tra il 34 e il 38 per cento di equilibrio (equivalente a un rendimento del 20 per cento). Secondo il Fondo monetario internazionale e la chiusura della ristrutturazione del debito provinciale sul mercato, fanno notare che questi saldi raddoppieranno.