Prestazioni del Core Ultra 7 265KF rispetto al Core i5-14600K su Geekbench

Continuiamo a guardare Altri test sulle prestazioni per i nuovi processori, questa volta si tratta di A Intel Core Ultra7 265KF. Stiamo parlando di un processore desktop della famiglia Lago della Freccia. Questa CPU è stata vista sulla scheda madre Maxsun MS-iCraft Z890 Pacific. Tenendo conto che questi processori richiedono una nuova generazione di schede madri dotate di tecnologia Presa Intel LGA1851 Combinato con il chipset Intel Z890 se desideri le massime prestazioni. Inoltre, è la prima piattaforma Intel compatibile solo con RAM DDR5. Lasciando così la compatibilità con la memoria DDR4.

Va inoltre notato che i processori Intel Core Ultra 200 hanno visto un calo significativo delle loro frequenze. Questo semplicemente non è consentito

Che consuma meno energia E sarà più fresco. Ma cercano anche una soluzione Problemi di stabilità. Ora, grazie al miglioramento dell’IPC con i nuovi core Lion Cove ad alte prestazioni e i nuovi efficienti core Skymont, è possibile compensare questa perdita di prestazioni associata alle alte frequenze. Anche se, come vedrai di seguito, non tutto è rose e fiori.

Questa è la prestazione dell’Intel Core Ultra 7 265KF in Geekbench

Innanzitutto sì, il contesto. Intel Core Ultra 7 265KF lo è 20 core e 20 thread. Questo perché integra 8 core ad alte prestazioni (P-Core) insieme a 12 core efficienti (E-Core). Va anche notato che questa è la prima famiglia di processori che l’azienda lascia alle spalle Tecnologia Hyper-Threading. Ecco perché offre 20 core e 20 thread, invece di 28 thread.

Questo processore funzionava a una frequenza media di 5,40 GHz. Fino a 5,48GHz. Ciò significa che la frequenza massima sarà di 5,50 GHz, il che significa un miglioramento di 100 MHz rispetto al suo predecessore, il Core i5-14600K. In termini di consumo viene indicato un TDP di 125 watt.

Tutto ciò si traduce nella fornitura di prestazioni single-core

2.252 punti. Ciò colloca l’Intel Core i9-13900K tra il Core i9-13900K (2.286 punti) e l’AMD Ryzen 7 7700X (2.218 punti). Il problema sorge quando parliamo di prestazioni multi-core. lui ha 17.722 puntiche lo rende correlato a Intel Core i5-14600K (17.516 punti), processore a 14 core e 20 thread tramite tecnologia Hyper-Threading. Cioè, hanno meno core e più vecchi e hanno le stesse prestazioni.

Stiamo guardando un campione di ingegneria?

Vedere le prestazioni dell’Intel Core Ultra 7 265KF potrebbe essere molto possibile, o almeno è quello che speriamo. Siamo al minimo 3 mesi dal lancio ufficiale Di questi processori è quindi logico che non abbiamo a che fare con una CPU nella fase di produzione di massa. Quindi possiamo esserlo davvero

Prima della mostra di ingegneria (ES) o una versione più avanzata come Quality Model (QS), ma presenta ancora problemi software.

Non è possibile 8 core P e 12 core E

Quelli moderni offrono meno prestazioni 6 nuclei P + 8 nuclei E Di architettura antica. Oltre al vecchio processo di fabbricazione. In questo modo ci si aspetta un miglioramento delle prestazioni. Fino a che punto può arrivare questo miglioramento? È impossibile saperlo, ma almeno dovrebbe funzionare come un Intel Core i7-13700K o un AMD Ryzen 9 7900X. Non è un grande passo avanti, ma dobbiamo ricordare che con questa generazione Intel sta almeno cercando di raggiungere un obiettivo

Piccoli miglioramenti delle prestazioni Ma è associato a miglioramenti radicali in termini di consumi e temperature.