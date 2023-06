Prestazioni di Diablo IV con diverse schede grafiche e ridimensionamento della CPU

NVIDIA ha recentemente rilasciato dati ufficiali sulle prestazioni di Diablo IV con e senza DLSS 3 e sono già emerse diverse revisioni delle prestazioni che adottano un approccio più ampio e interessante.

DSOGaming ha pubblicato una versione abbastanza completa, che confronta le prestazioni di Diablo IV utilizzando diverse schede grafiche e processori. A 1080p, alla massima qualità, la GeForce GTX 980 Ti fa un lavoro eccellente, poiché mantiene una media di 90 fps e ha un minimo di 73 fps. La Radeon RX 580 da 8 GB gestisce 59 fps e ha un minimo di 55 fps.

Il resto delle schede grafiche è abbondante, il che conferma che Diablo IV non è un gioco impegnativo e può girare senza problemi anche su computer con una modesta configurazione hardware. Anche con una GPU più vecchia, come una GeForce GTX 970, il gioco funziona perfettamente a 1080p, il che riduce la qualità grafica.

Per quanto riguarda la CPU, anche questo titolo non è molto impegnativo. Secondo DSOGaming, sono stati in grado di farlo funzionare simulando un processore dual-core, quad-threaded a 150 FPS con una GeForce RTX 4090, ma il processore principale era un Ryzen 9 7950X, che ha un IPC molto elevato. Questo sembra essere il vero minimo, due core e quattro thread con un IPC elevato, anche se il gioco scala su CPU con più core e thread.

A 1440p la GeForce GTX 980 Ti ha una media di 56 fps e almeno 52 fps in qualità Ultra, quindi è abbastanza riproducibile ed è vicina alla Radeon RX Vega 64. A 4K possiamo giocare alla massima qualità con la GeForce RTX 2080 Ti, che raggiunge un media di 70 fps e un minimo di 64 fps.