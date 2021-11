Presto conosceremo nuove informazioni su Steam Deck

Steam Deck sarà probabilmente il prossimo passo di Valve nel mondo delle console, ma di certo non è stato il primo. La storia di Valve in questo mondo è iniziata con Steam Link, quel piccolo dispositivo che ci ha permesso di trasmettere in streaming i giochi Steam alle nostre TV e che è finito nel 2018 quando l’azienda ha trasformato quella funzionalità in una semplice app disponibile. televisori.

Questo percorso è proseguito con Steam Machines, mini computer sviluppati da Alienware che, sebbene non ufficialmente fuori produzione, oggi sono molto difficili da provare a ottenere. Si può dire che Steam Deck sia quasi un terzo tentativo di entrare nel mondo delle console, e sebbene sia già stato confermato Non tutto il catalogo del tuo negozio sarà compatibile con la console portatileÈ impossibile negare che questo piccolo dispositivo potrebbe essere un successo (voglio dire, giocare a The Witcher 3 sotto la doccia? Dove dovresti firmare??)

Steamworks sarà la piattaforma preferita per l’evento di domande e risposte su Steam Deck

Certo, né la console né le sue capacità sono un segreto, ma è chiaro che ci sono ancora molte cose a cui rispondere. Ecco perché Steam è pronto per Il 12 novembre, organizza un evento in streaming attraverso la sezione Steamworks del loro negozio, dove non parleranno solo di processori Apu, sviluppo di giochi senza kit di sviluppo, hardware stesso e altro, seguito dalla sezione Domande e risposte. Le risposte in cui è previsto che gli sviluppatori della piattaforma si liberino di tutti i possibili dubbi.

Sfortunatamente, Solo gli sviluppatori di Steamworks potranno partecipare Dall’evento live, quindi, tutti coloro che non hanno pagato i corrispondenti $100 per far parte di questa iniziativa dovrebbero aspettare che le informazioni inizino a circolare al di fuori dell’evento.