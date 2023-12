Previsioni per salute, amore e denaro

Conoscere le aspettative e Cosa c'è in serbo per lo Scorpione questa domenica 24 dicembre 2023? In materia di salute, amore e denaro.

lo scorpione Non passava mai inosservato: la sua forza di volontà, determinazione e carisma non potevano essere trascurati. Controllante, energico, insaziabile, esigente, difficile da capire, è amico dei suoi amici con i quali forma “gruppi” e non si fida abbastanza di loro da permetterci di entrare nella sua privacy. Se siamo disposti a scendere a compromessi, possiamo essere amici dello Scorpione. Gli piacciono i segreti, che saranno ben custoditi finché non si arrabbierà. Uno stratega naturale, ama le sfide, è geloso e possessivo e talvolta un po' vendicativo.