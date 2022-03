Prezzi della benzina negli Stati Uniti: quale è più alto e quali paesi sono più costosi

Nei giorni scorsi i mercati energetici sono stati colpiti dal conflitto tra Russia e Ucraina, che ha portato ad un rialzo dei prezzi petrolio E con esso il prezzo della benzina. negli Stati Uniti, Il prezzo della benzina ha raggiunto il massimo storico.

Il 7 marzo, il prezzo della benzina ha raggiunto $ 4,14 al gallone, un prezzo che ha battuto il precedente record di $ 4,11 al gallone, stabilito nel luglio 2008. Tuttavia, ha continuato a salire. Questo venerdì, 11 marzo. Il prezzo medio nello stato è di $ 4.331Secondo l’American Automobile Association (AAA).

Secondo Tom Cluza, responsabile globale dell’analisi energetica per il Oil Price Information Service (OPIS), l’aumento dei prezzi del petrolio carburante Non si fermeranno presto. Penso che arriveremo a $ 4,50 al gallone. Il pericolo sta in quanto è grave e quanto durerà (il conflitto tra Russia e Ucraina). Anche 5 dollari al gallone in tutto il paese sono possibili”.disse Klos.

Quale paese ha la benzina più costosa?

I prezzi più alti in Californiadove la media statale si attesta venerdì $ 5.721 per galloneMa perché in questo caso la benzina è più costosa?

La California importa circa il 70% del suo carburante, Ciò lo rende particolarmente vulnerabile a significative fluttuazioni del mercato. Un altro fattore è Scarso accesso regionale alle raffinerie di petrolio. Inoltre, Anche le politiche e le tasse giocano un ruolo. Gli alti prezzi della benzina della California possono essere in gran parte attribuiti a tasse più elevate sul programma statale di gestione del carbonio e ai suoi requisiti unici di miscelazione del carburante.

Quali paesi hanno la benzina più costosa?

Europa Ha alcuni dei prezzi del gas più alti al mondo. Secondo il sito Web dei prezzi mondiali del petrolio, La benzina nella maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale costa più di $ 6,00 per gallone di gas. I prezzi più alti sono stati registrati in Norvegia, Danimarca e Svezia.

La principale economia europea con la benzina più costosa al 7 marzo era la Germania, con oltre $ 8 per gallone. Il gallone di benzina più costoso elencato nella classifica è stato venduto a Hong Kong per $ 10,72.