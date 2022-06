Prezzi folli per unità flash da 64 GB su Amazon

Parliamo di una chiavetta abbastanza piccola, che misura 3,02 x 2,54 x 1,22 cm e pesa solo 4,5 g, quindi possiamo riporla comodamente nelle nostre tasche o sul nostro portachiavi senza nemmeno accorgerci di portarla con noi. noi. contare per uno Design retrattile con connettori micro USB 3.0 e USB 3.0 . È compatibile con USB 3.0 con un’alta velocità di 130 MB/s durante il trasferimento di file su un computer. Il suo prezzo ufficiale è di 16,99 euro, ma possiamo ottenerlo solo per lo spettacolo 10 euro .

Il grande vantaggio di questi accessori è che stanno diventando più piccoli, più leggeri e più facili da trasportare, con una capacità più che sufficiente per archiviare tutti i tipi di file, siano essi foto, musica, video o documenti. Allo stesso modo, hanno un’ampia compatibilità con qualsiasi tipo di sistema operativo, quindi non avremo problemi ad utilizzarli sul nostro PC.

Chiavetta SanDisk Ultra Flair

Questa memoria flash si distingue per il suo design, in quanto è di tipo Elegante custodia in metallo Così come la sua resistenza, che aiuta a proteggerlo da colpi imprevisti. È molto compatto con dimensioni di 13,21 x 42,42 x 6,60 mm e un peso di 4,5 grammi, quindi possiamo riporlo facilmente in tasca o in borsa. È compatibile con entrambe le porte USB 2.0 e 3.0, con una velocità di scrittura fino a 150 MB. Il suo PVP è 15,99 anche se possiamo scoprire che è stato ridotto a solo 7,90€ che presuppone uno sconto superiore al 50%.

Chiavetta Kingston DataTraveler Exodia

Questa unità flash del marchio Kingston è anche un’ottima scelta per archiviare i nostri file. Tra le sue caratteristiche, vale la pena notare che ha clip grande In modo che possiamo attaccarlo facilmente al nostro portachiavi, ha utile copertina Protegge il connettore USB e fornisce compatibilità con memory stick 2.0 e 3.2. Misura 6,73 x 2,11 x 1,02 cm e pesa 11 grammi. Il suo prezzo ufficiale è di 9,99 euro, anche se al momento possiamo trovarlo con uno sconto del 25%, quindi possiamo acquistarlo per 7,49 €.

I nostri consigli

Come possiamo vedere, abbiamo tre pratiche unità da 64 GB a prezzi molto convenienti in cui possiamo archiviare tutto ciò di cui abbiamo bisogno e portarlo con noi. Tra queste opzioni, la nostra preferita è Sandisk Ultra Flaresia per il suo design metallico, sia per le sue dimensioni contenute e il prezzo contenuto, poiché Costa solo 7,90 euro. Nel caso in cui lo vogliamo usare con un vecchio telefono, pendrive SanDisk Ultra Potrebbe essere perfetto perché ha una connessione micro USB.