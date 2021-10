Prezzo, caratteristiche e scheda tecnica

ASUS ha annunciato l’arrivo di un nuovo monitor incentrato su Giochi di mercato Come sta ASUS VP349CGL. Il modello su cui scommetti Formato ultra panoramico Per chi desidera avere un ampio spazio visivo per utilizzare i propri giochi.

Nonostante si tratti di un modello focalizzato sul mercato gaming, troviamo il VP349CGL davanti ad uno schermo dalle linee ravvicinate. È molto discreto nel design, senza sistemi di illuminazione a LED RGB o accenti di colore. Il retro, completamente nero e pulito, Richiama l’attenzione sul formato ultragrandangolare.





scheda dati

ASUS VP349CGL la pittura IPS diagonale 34 pollici Precisione 3440 x 1440 pixel (WFHD) ripetere 100 Hz varianza 1000: 1 luminosità 350 netti DisplayHDR 400 dimensioni equilibrate 21:9 profondità di colore 8 bit tempo di risposta 1 millisecondo copertura del colore 99% sRGB 90% DCI-P3 Compatibilità AMD FreeSync Premium Miglioramento dell’immagine Meno luce blu e anti-sfarfallio link 1 DisplayPort 1.2 1 HDMI 2.0 1 porta USB di tipo C.

Fino a 100Hz su schermo ultra ampio

Tra le caratteristiche dell’ASUS VP349CGL, vale la pena notare che utilizza un file Pannello IPS in formato ultra panoramico Il che porta all’adozione di un rapporto di aspetto di 21: 9. Con una diagonale di 34 pollici, è in grado di fornire una risoluzione di 3440 x 1440 pixel, o che è lo stesso, WQHD.

Dal resto delle specifiche Evidenziando la frequenza di aggiornamento di 100 HzTempo di risposta di 1 ms, luminosità massima 350cd/m2, rapporto di contrasto 1000:1, 16,7 milioni di colori di visualizzazione su schermo, angoli di visualizzazione orizzontale e verticale di 178° e compatibilità HDR10.

ASUS VP349CGL è Compatibile con le tecnologie Adaptive-Sync e FreeSync,. Non mancano i sistemi per ridurre l’effetto della luce blu o la tecnologia fotografica anti-sfarfallio.

In termini di comunicazione, questo modulo include 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 1 USB Type-C Capacità di ricarica di 15 W e jack per cuffie. Il set completo aggiunge due amplificatori da 2W integrati.

Prezzo e disponibilità

Al momento dello spettacolo, ASUS Non ha informato sulla data di arrivo al mercato o sul prezzo Possiamo comprarlo per lui.

