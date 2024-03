Prezzo dell'elettricità in Spagna per oggi, 3 marzo

Il costo dell'elettricità viene aggiornato quotidianamente (Europe Press)

Lui Operatore del mercato energetico iberico (OMIE) Fatelo sapere Prezzo dell'energia elettrica In Spagna. Ecco qui Tasso medioIL più alto E il Più basso Tutta la giornata di domenica 3 marzo.

Ricorda che il prezzo dell’elettricità cambia ogni giorno, quindi è importante rimanere informati per utilizzarla al meglio.

A causa dell’aumento del prezzo della bolletta elettrica, molte famiglie spagnole non solo sono a conoscenza dei prezzi giornalieri, ma anche di come farlo Cambia ogni ora Utilizzando quindi la corrente nel momento in cui costa meno.

Oggi: 3 marzo

Tasso medio: 3,79 euro al megawattora

Tasso massimo: 30,6 euro al megawattora

Commissioni minime: 0,0 euro per megawattora

A seconda dell'ora del giorno…il prezzo dell'elettricità in Spagna (Europe Press)

Tutta questa domenica, Tariffa elettrica oraria Sarà il seguente:

Dalle 0:00 alle 1:00Il prezzo del servizio elettrico sarà: 1,8 euro per megawattora.

Dalle 1:00 alle 2:00sarà la tariffa elettrica 0,1euro per megawattora.

Dalle 2:00 alle 3:00e il prezzo dell'elettricità sarà 0,0 euro per megawattora.

Dalle 3:00 alle 4:00sarà la tariffa elettrica 0,0 euro per megawattora.

Dalle 4:00 alle 5:00Il prezzo del servizio elettrico sarà 0,0 euro per megawattora.

Dalle 5:00 alle 6:00E il prezzo dell'elettricità lo sarà 0,0 euro per megawattora.

Dalle 6:00 alle 7:00Il prezzo del servizio elettrico sarà: 0,01 euro per megawattora.

Dalle 7:00 alle 8:00sarà la tariffa elettrica 0,19 euro per megawattora.

Dalle 8:00 alle 9:00e il prezzo dell'elettricità sarà 0,0 euro per megawattora.

Dalle 9:00 alle 10:00sarà la tariffa elettrica 0,0euro per megawattora.

Dalle 10:00 alle 11:00Il prezzo del servizio elettrico sarà: 0,0 euro per megawattora.

Dalle 11:00 alle 12:00.sarà la tariffa elettrica 0,0 euro per megawattora.

Dalle 12:00 alle 13:00Il prezzo del servizio elettrico sarà 0,0euro per megawattora.

Dalle 13:00 alle 14:00E il prezzo dell'elettricità lo sarà 0,0 euro per megawattora.

Dalle 14:00 alle 15:00sarà la tariffa elettrica 0,0 euro per megawattora.

Dalle 15:00 alle 16:00e il prezzo dell'elettricità sarà 0,0euro per megawattora.

Dalle 16:00 alle 17:00sarà la tariffa elettrica 0,0 euro per megawattora.

Dalle 17:00 alle 18:00Il prezzo del servizio elettrico sarà: 0,0 euro per megawattora.

Dalle 18:00 alle 19:00sarà la tariffa elettrica 2,06 euro per megawattora.

Dalle 19:00 alle 20:00e il prezzo dell'elettricità sarà 7,98 euro per megawattora.

Dalle 20:00 alle 21:00Il prezzo del servizio elettrico sarà: 29,6 euro per megawattora.

Dalle 21:00 alle 22:00Il prezzo del servizio elettrico sarà 30,6 euro per megawattora.

Dalle 22:00 alle 23:00E il prezzo dell'elettricità lo sarà 14,0 euro per megawattora.

Dalle 23:00 alle 12:00sarà la tariffa elettrica 4,6 euro per megawattora.