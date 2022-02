Prezzo ufficiale e disponibilità del tablet Lenovo più ambizioso

Lenovo ha rilasciato un file Scheda P12 Pro Alla fine del 2021, questo è il tablet più potente e ambizioso fino ad oggi. E ci è voluto del tempo, ma finalmente è arrivata ufficialmente in Spagna. Lenovo Tab P12 Pro è ora disponibile ai nostri confini Aspira ad essere uno dei miei concorrenti Galaxy Tab S8 e il Apple iPad.

Il dispositivo può essere acquistato ora tramite il sito Web Lenovo e presto presso altri rivenditori. Va notato che sebbene sul sito Web Lenovo siano menzionate diverse versioni di RAM e memoria interna, al momento Sembra essere disponibile solo da 6/128 GB. Detto ciò, esaminiamo cosa offrono e quali sono i loro prezzi.

Scheda tecnica Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab 12 Pro Dimensioni e peso 285,61 x 184,53 x 5,63 mm 565 g Tenere sotto controllo Schermo AMOLED da 12,6 pollici Risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel) Frequenza di aggiornamento: 120 Hz HDR10+ Dolby Vision Guaritore Snapdragon 870 Adreno 650. GPU RAM 6/8 GB LPDDR5 memoria interna 128/256 GB UFS 3.1.2 fotocamera posteriore 13 mega pixel Grandangolo da 5 mega pixel fotocamera frontale 8 mega pixel ToF la batteria 10.200 mA Ricarica rapida da 45 W Caricabatterie da 30 W nella confezione Il sistema operativo Android 11 Connessione Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Wi-Fi diretto Sistema di posizionamento globale USB tipo C altri Penna di precisione Lenovo 3 4 altoparlanti JBL Dolby Atmos 2x microfono Lettore di impronte digitali laterale unità di progetto il prezzo 799€

Lenovo Tab P12 Pro (6/128 GB)

Il tablet più potente di Lenovo è più di un semplice tablet

Lenovo Tab P12 Pro è un tablet con un design premium realizzato in alluminio. è molto sottile, Solo 5,6 mmPesa 565 grammi. Dispone di quattro altoparlanti JBL, due su ciascun lato, compatibili con l’audio Dolby Atmos; Un lettore d’impronte laterale e due microfoni pensati soprattutto per la produttività. Un altro aspetto sorprendente è nei pin magnetici inferiori. Viene utilizzato per caricare un file Penna di precisione 3stilo, sviluppato da Lenovo.

Quindi parleremo dello schermo. Lenovo Tab P12 Pro include dimensioni enormi Display AMOLED da 12,6 pollici con risoluzione 2K (2.560 x 1.600 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, schermo di fascia alta. Va notato che è compatibile con contenuti in HDR10+ e Dolby Vision, qualcosa progettato per riprodurre contenuti multimediali.

Sotto il cofano, il dispositivo installa un processore Snapdragon 870 (più conveniente), fino a 8 GB di memoria RAM LPDDR5 E fino a 256 GB di memoria interna UFS 3.1. la batteria 10.200 mA La ricarica rapida supporta fino a 45 W, anche se il caricabatterie incluso nella confezione è da 30 W.

Il sistema operativo, dal canto suo, è Android 11 e tra le funzioni interessanti unità di progetto. Questa funzione, in breve, ci consente di utilizzare il tablet come secondo monitor su computer Lenovo con Windows 10 e Windows 10 Windows 11. Inoltre, ci consente di continuare a utilizzare le app Android mentre le utilizziamo come schermo secondario.

Infine, e in riferimento alla fotografia, il tablet ci offre un file Doppia fotocamera frontale 13 e 5 megapixel (grandangolare), mentre sul frontale abbiamo una fotocamera da 8 megapixel e a ToF per aprire il viso.

Prezzi e disponibilità di Lenovo Tab P12 Pro

il Lenovo Tab P12 Pro È già disponibile sul sito Web di Lenovo. È disponibile in grigio spazio e sebbene sul web sia menzionato che esiste una versione da 8/256 GB, l’unica che sembra essere disponibile è da 6/128 GB. Il prezzo di questo modello 799€.