Prima Casa: Ho scoperto lo spazio progettato dalla biofilia per una coppia che inizia il suo progetto di vita

è in L’esperienza di vivere a casaProgettato dal team Opuesto Estudio con l’architetto Julia Saramaga per Pavimentazione Patagonia È chiamato “La casa del cugino‘: Stiamo parlando dello spazio del leggendario marchio di pavimenti e rivestimenti naturali, un reparto di cui si innamorano perché sono riusciti a catturarlo con grande successo. Anima di una giovane coppia Che ha appena iniziato il suo progetto di vita.

“È una casa pensata per condividere e divertirsi con la famiglia e gli amici, un luogo tranquillo e accogliente, a contatto con prodotti naturali e con un’eleganza rilassata, descritta dal marchio.

Pavimenti della Patagonia a Casa Living Experience

La scoperta di Casa Prima sta proprio nella “multifunzionalità” delle attività che comprendono una cucina completa, un soggiorno con zona lettura, audio e video, una zona lavoro, una zona relax, e uno spazio esterno dalla capienza molto ampia utilizzo.

Particolare elogio è dato anche alla master suite, che invita al comfort con un murale da eroe che riprende la natura anche dal design. Tutto nell’ambiente genera una tranquillità speciale, oltre a fondere l’esterno con l’accesso privato al proprio salone.

Il murale principale del padiglione integra la natura nel suo design, generando calma e serenità Julia Gutierrez

Colori, texture e altro

“Quello che abbiamo cercato fin dall’inizio è stato quello di mettere in risalto la personalità della coppia giovane e moderna. Ecco perché abbiamo deciso di giocare con i contrasti cromatici attraverso un mix di texture, ad esempio la natura naturale del legno con la rusticità del granito, e tutto contrastava con l’eleganza del nero lucido Rauvisio”, spiegano dallo spot dell’etichetta.

Aggiungono: “La tavolozza dei colori è complessivamente neutra, aggiungendo alcuni punti focali con tonalità fredde ma allo stesso tempo accoglienti, come il verde con la terracotta”.

Pavimenti e rivestimenti sono sicuramente i protagonisti del Prima Casa Hotel: il pavimento pubblico è in Rovere Alpino Slavonia, mentre per il rivestimento del soggiorno è stato scelto il Rovere Nero Slavonia e per la camera da letto e il bagno, rispettivamente, Fusion Composite. Composito di acqua di neve 4K.

In questa prima edizione di Casa Living Patagonia Flooring, ho deciso di sottolineare la tendenza a utilizzare le superfici impermeabili con i suoi pavimenti in laminato Fusion Composite 4K come campioni degli spazi, aggiungendo ai tavoli il massimo di “iperrealismo” per la loro sudore simultaneo.

“L’idea forte era quella di ottenere il tono naturale della natura per cambiare i diversi ambienti della casa. Spiegano che i rivestimenti delle pareti funzionano in armonia con la tendenza dello stile di vita naturale di Patagonia Flooring.”

Il tagliere in legno – Rompere le pareti con una posa molto semplice e un meraviglioso effetto d’insieme – Aggiungere il fascino del “lusso completo” e dell’armonia estetica che sembra provenire dalle profondità della foresta.

Il pergolato è uno dei gioielli di Prima Casa, perfetto da condividere con la famiglia e gli amici. Julia Gutierrez

Fuori, finalmentepergole in legnoForniscono ombra aggiuntiva mentre creano spazi che indicano l’armonia e la freschezza della campagna. “Ci portano persino a una pausa caffè in giardino, dove viene fornita una perfetta area relax da condividere con la famiglia e gli amici”, hanno affermato i creatori del luogo.

Un soffitto ricoperto di vernice per pavimenti della Patagonia illumina lo spazio La Serena disegnato da Gabriela Orlando Julia Gutierrez

Nello spazio La Serena, disegnato da Gabriela Orlando, il soffitto è protagonista. Un meraviglioso appartamento progettato per godere dei colori in una gamma neutra, dove nulla sembra in grado di cambiare la pace interiore.

La sala principale dello spazio Compania Nativa Julia Gutierrez

Nello spazio dell’anima della Compañía Nativa, è stato trovatotavola di legno sottileSulle pareti del soggiorno e della camera matrimoniale. Ispirato dalla natura e dai suoi materiali nobili, lo spazio trasmette emozioni, equilibrio e armonia.

