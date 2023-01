Prima di Pedro Pascal, c’era una voce leggendaria dietro il PlayStation Champion

Con la prima della serie L’ultimo di noi Due settimane dopo, è tutto Adattamento della serie HBO Nella moda, questo include gli attori che interpreteranno Ellie e Joel, i protagonisti del gioco e mostrare la televisione.

Se non lo sai conoscenza A partire dal L’ultimo di noi Ti diamo una rapida panoramica in modo da non perderti completamente. L’ultimo di noi È un franchise di videogiochi Pezzi post-apocalitticinegli Stati Uniti dopo una catastrofica epidemia di cordycepsun parassita che trasforma le persone in abomini ambulanti.

È in questo contesto che appare Ellie e Joel, due sopravvissuti, che per ragioni che non sveleremo, devono girare insieme il paese, instaurando un improbabile rapporto padre-figlia. Il resto lo sai già o dovrai capirlo tra qualche giorno.

Poco meno di un anno fa, HBO ha rivelato che sarebbe stato uno Bella Ramsey e Pedro Pascal Chi incarna questi personaggi nella serie TV. Inutile dire che da allora tutta l’attenzione si è concentrata su entrambi gli attori che vivono tra l’altro Il miglior momento della loro carriera E condividi crediti in altre serie HBO: Game of Thrones.

Ma se non hai mai provato a giocare, ti starai chiedendo Chi ha interpretato Joel nel mondo virtualeuna questione di particolare rilevanza, perché senza di essa i personaggi potrebbero non essere stati così creativi.

Chi è Joel in The Last of Us?

Anche se è comune che i ruoli che inizialmente sembrano irrilevanti presentino la carriera di attori sconosciuti, per ogni evenienza L’ultimo di noi E Joel, nello specifico, la situazione non potrebbe essere più diversa, perché L’americano Troia Bakerla voce di Joel, era già uno degli attori più popolari del settore dei videogiochi quando gli è stato assegnato il ruolo.

La carriera di Baker risale al 1994 E quando è entrato nel gruppo di motion capture L’ultimo di noiaveva già decine di giochi nel suo portfolio, compresi alcuni molto importanti, come Call of Duty.

Detto questo, e diversamente dal provino di Joel per la serie TV – che si è rivelato abbastanza semplice -, L’audizione per il videogioco di Joel è stata molto complicata.

Ashley Johnson, che finì per essere Ellie, fu solo la seconda o terza attrice a fare il provino per il ruolo. circa 35 anni (a quel tempo) Becker era molto giovane Per il ruolo di un uomo di mezza età sopra la cinquantina che non era come il personaggio di Joel.

“Troy ha dato a Joel un test interessante perché quando hai visto Troy [Baker] Non assomiglia affatto a Joel”.Jacob Minkoff, lead designer, ha annunciato durante un documentario sulla produzione del gioco, Grounded. “Ero tipo ‘non lo so… questo bel ragazzo alto… non si sentiva bene'”Neil Druckmann ha ammesso, come parte dello stesso documentario.

W. Earl Brown (a sinistra) e Troy Baker (a destra) sul set di Naughty Dog

Troy Baker era uno degli attori più giovani nel ruolo, ma una volta che ha iniziato a parlare e recitare, tutti hanno vinto. Ancora di più quando interpretava Ashley Johnson, l’attrice dietro Elle.

“Ho già realizzato giochi in passato, ma ottenere un supporto per un franchise come questo è stato un onore”

Nonostante il fatto che la carriera di Troy Baker fosse già più che consolidata prima del suo coinvolgimento nel L’ultimo di noiDire che non le ha dato una spinta maggiore sarebbe falso. successo L’ultimo di noi Era così grande che Baker e Johnson sono diventati forse i co-protagonisti di videogiochi più famosi della storia. Il suo significato era tale Entrambi appariranno anche nella serie HBOanche se in altri ruoli.

Oltre al ruolo di Joel Miller in L’ultimo di noiTroy Baker ha recitato in giochi come Le origini di ArkhamE il Arkham CavaliereE il Terra di Mezzo: L’Ombra di MordorE il sconosciuto 4E il Il secondo figlio è famosoE il Bioshock infinito S Racconti dalle terre di confine.

serie di L’ultimo di noi Apre il 15 gennaio Su HBO e HBO Max in Messico e America Latina.