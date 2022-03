Prima foto di Victor Hargreaves

Che sorpresa ci ha appena fatto Accademia degli Ombrellidalla serie Netflix Ha sottolineato che la finzione imiterà la realtà e la personalità Pagina Elliott Sarà transgender terza stagione. in questo modo, Il nome di Viktor sarà cambiato in Vanya.

Cambio dei piani

Il proprietario della notizia è una prima immagine di come appare la pagina come Victor nei nuovi episodi di “The Umbrella Academy”. Ciò che è ancora responsabile della serie Non hai spiegato come avverrà la transizione Dal personaggio nella terza stagione.

pagina Ha annunciato di essere transgender Alla fine del 2020 e in quel momento non era previsto Che questo avrebbe influenzato il suo personaggio in “The Umbrella Academy”. Alla fine non sarà così, lasciando la domanda su come reagiranno i fan della serie a questa svolta inaspettata degli eventi.

Sia Pagina che alla maniera di Gerrard, creatore dei fumetti che adattano la serie Netflix, ha voluto dare il benvenuto a Viktor attraverso i social network. Un primo passo importante prima che la promozione della stagione 3 colpisca l’acceleratore, vi ricordiamo che i nuovi episodi di ‘The Umbrella Academy’ sarà presentato in anteprima Il 22 giugno dello stesso anno.

Dovremo vedere quali altri cambiamenti la serie ha preparato per noi, perché fine del secondo era la stagione Rampa con molte possibilità. Presto avremo più indizi, che sospetto che questo annuncio sia motivato in parte dall’imminente arrivo del trailer.