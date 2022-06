Prime Disney+: serie e film in arrivo la settimana dal 13 al 19 giugno – serie di notizie

La terza stagione di “With love, Victor” e “Mars” sono alcuni dei titoli che sono stati incorporati nel catalogo della piattaforma “livestream” della Casa di Topolino.

Giugno continua Disney+ Caricato con anteprime di film e serie. La piattaforma di streaming di Topolino House include la terza stagione di Con affetto, Victornuova fantasia Sono sempre stato io I primi tre capitoli della serie antologica storia del crimine americano.

Per quanto riguarda i film, se sei un fan della fantascienza, non puoi perderlo MarteFilm di Ridley Scott con Matt Damon nella pelle di un astronauta abbandonato sul Pianeta Rosso. Dramma Margherita Viene mostrato anche sulla piattaforma, così come il film basato sulla vera storia di due fratelli che finiscono per diventare giocatori NBA: Superare: la storia della famiglia Antetokounmpo.

Quindi, controlla le anteprime di film e serie su Disney+ questa settimana:

serie

Con affetto, Victor – Stagione 3

stagione 3 di Con affetto, Victor In arrivo su Disney+. Ispirato dal film Con affetto, Simone; La fantasia segue Victor nella sua scoperta morale e sessuale di sé e nelle sfide che ciò comporta in casa e nel suo istituto. Michael Cimino, Rachel Hilson e Anthony Turbell hanno completato il cast principale della storia, scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger.

il primo spettacolo: 15 giugno.

Sono sempre stato io

Creato da Carmen Lopez Ariel, Sono sempre stato io È una serie musicale di romanticismo e avventura lubrificante come un eroe. Questa ragazza messicana di 21 anni sta per cambiare la sua vita quando scopre la morte di suo padre. Si reca a Cartagena per il funerale, ma si rende conto che nulla è come sembra e che dovrà lavorare sodo per trovare un posto per se stesso nella sua famiglia. Uno dei suoi primi passi è partecipare a un concorso musicale. Carol Seville, Christian Taban e Pepe Bueno completano il cast principale.

il primo spettacolo: 15 giugno.

storia del crimine americano Stagioni 1-3

Con Ryan Murphy tra i suoi creatori, storia del crimine americano Questa è una serie antologica che ripercorre un’ampia varietà di crimini e scandali della nostra storia. Le prime tre stagioni dei romanzi arrivano su Disney+ questo mese. Il primo segue il caso OJ Simpson, il secondo l’omicidio di Gianni Versace e il terzo lo scandalo Clinton Lewinsky.

il primo spettacolo: 15 giugno.

il primo spettacolo: 15 giugno.

tradimento Stagione 1

il primo spettacolo: 15 giugno.

Big Hero 6: La serie – Stagione 3

il primo spettacolo: 15 giugno.

Film

Marte

L’equipaggio di Ares 3 ha dovuto lasciare Marte a causa di una pericolosa tempesta, ma l’astronauta Marco Watney Intrappolato sul pianeta rosso. Ora deve usare le sue conoscenze in botanica e ingegneria meccanica per sopravvivere fino a quando non verranno in suo soccorso. MarteDiretto da Ridley Scottprotagonista Matt DamonJessica Chastain e Kristen Wiig. Il film ha ottenuto sette nomination all’Oscar, ma è tornato a mani vuote.

il primo spettacolo: 17 giugno.

Margherita

Kenneth Lonergan dirige MargheritaCon Anna Paquin, J Smith Cameron, Mark Ruffalo. Lisa Una ragazza di 17 anni assiste all’omicidio di una donna che è stata investita da un autobus. La protagonista si sente in colpa perché ha distratto l’autista facendogli passare il semaforo rosso. Lisa vive ossessionata da quello che è successo e cerca di determinare se si è trattato di un incidente.

il primo spettacolo: 17 giugno.

Superare: la storia della famiglia Antetokounmpo

Dopo essere emigrato in Grecia, vera S Carlo Antitukombo Vivevano giorno dopo giorno badando ai loro figli senza sapere se sarebbero stati deportati. Mentre si guadagnavano da vivere vendendo prodotti agricoli ai turisti, i loro figli hanno colto l’occasione per giocare a basket con la squadra giovanile locale. Hanno mostrato la loro prontezza per questo sport e sono riusciti a raggiungerlo NBA Per cambiare la tua vita e quella della tua famiglia.

Regia di Akin Omotsu Superare: la storia della famiglia Antetokounmpo Porta la vera storia di questo clan su Disney+. Il cast principale è guidato da Daewoo Okini, Yetedy Padaki e Manish Dayal.

il primo spettacolo: 15 giugno.

il primo spettacolo: 17 giugno.

il primo spettacolo: 17 giugno.

Se vuoi essere sempre aggiornato e ricevere le prime offerte nella tua email, iscriviti alla nostra newsletter