Prime foto di Rodolfo Sancho con Xenia Tostado dopo il processo a suo figlio Daniel

È passato mezzo mese dalla fine del processo Daniele Sancio In Tailandia per Viene ucciso il chirurgo colombiano Edwin Arrieta. È questo il caso che ha spinto suo padre, Rodolfo Sancho, a cambiare il corso della sua vita per concentrarsi su suo figlio, che si trova nel carcere di Koh Samui in attesa della sentenza che verrà emessa il 29 agosto.

L’attore sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua vita, ecco perché, in attesa del verdetto del figlio, Ha deciso di rivolgersi alla sua compagna Xenia Tostado e alla loro figlia insieme, Jimena.“, come ha pubblicato la rivista”settimana“In esclusiva.

Nel numero pubblicato oggi, mercoledì, i suddetti media ne hanno parlato Varie foto della coppia che si gode una vacanza insieme, trascorrendo qualche giorno sotto il sole e la spiaggia a FuerteventuraNuotare in mare, passeggiare per la zona e anche cercare di riposarsi.

Un rifugiato con il suo paese

Lì, l’attore gode anche di una maggiore privacy e intimità, lontano da ogni attenzione mediatica con la sua compagna, con la quale rimane fuori dalla raffica di informazioni relative al caso di Daniel Sancho.Il prossimo agosto celebrerà il primo anniversario della sua prigionia.

Il momento in cui, inoltre, Rodolfo Sancho ha il pieno appoggio di Xenia Tostado, a cui viene assegnato il ruolo di traduttore del Ministero del Tempo, e che rimane sempre nell’ombra Senza commentare affatto la situazione in cui si trova adesso Daniel Sancho.

