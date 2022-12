Prime immagini dalla serie di documentari Netflix

Meghan Markle infrange il protocollo con un gesto gentile in onore della Regina 1:02

(CNN) – Preparati a saperne di più sulla vita del principe Harry e di Meghan, duchessa del Sussex.

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie di documentari “Harry & Meghan”.

Durante il trailer, alla coppia è stato chiesto: “Perché hai voluto fare questo documentario?” prima di mostrare una serie di foto dei due in momenti pubblici e privati.

Si è sentito il principe Harry dire: “Nessuno vede cosa succede a porte chiuse”. “Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia”.

Poi Megan si avvicina alla telecamera e dice: “Quando la posta in gioco è così alta, non avrebbe più senso ascoltare la nostra storia da noi?”

Netflix ha descritto la produzione come “una serie di docu profonda e rivoluzionaria”.

“In sei episodi, la serie esplora i giorni segreti del loro primo corteggiamento e le sfide che li hanno portati a sentirsi costretti ad abbandonare i loro ruoli a tempo pieno all’Enterprise”, si legge in un comunicato stampa.

“Con i commenti di amici e familiari, la maggior parte dei quali non ha mai parlato pubblicamente di ciò che hanno visto, così come gli storici che guardano allo stato attuale del Commonwealth britannico e al rapporto della famiglia reale con la stampa, la serie si concentra più di un semplice sulla storia d’amore di una coppia sposata, come immagine del nostro mondo e di come ci relazioniamo gli uni con gli altri.” .

Nessuna data di uscita è stata ancora annunciata, ma la serie di documentari “Harry & Meghan” arriverà “presto”, afferma Netflix.