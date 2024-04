Prime impressioni | The Elder Scrolls Online: Gold Road – il MMO festeggia 10 anni

The Elder Scrolls Online: La Via dell'Oro | Sviluppatori: ZeniMax Online Studios, ZeniMax Media | Distributore: Bethesda Softworks | Screenshot del trailer ufficiale

da Dannati nerd / Infobae Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare alla sua presentazione esclusiva Riccardo LambertDirettore Creativo di The Elder Scrolls in lineasulle nuove funzionalità che arriveranno nel prossimo capitolo dell'MMO chiamato Via dell'oro. Inoltre, abbiamo potuto sperimentare Anteprima Per alcune delle sue proprietà come scrivereche cerca di portare la personalizzazione delle abilità a un nuovo livello.

La community del gioco festeggia il suo decimo anniversario The Elder Scrolls in linea In Computer. Tuttavia, con l'arrivo del gioco su console un anno dopo, lo studio ha confermato che estenderà i festeggiamenti durante tutto l'anno, quindi i giocatori possono aspettarsi moltissimi contenuti nel breve futuro.

Non ci sono dubbi su questo The Elder Scrolls in linea Sul podio dei giochi MMO più popolari e rilevanti del settore insieme a Mondo di Warcraft E Final Fantasy XIV. Durante la presentazione è stato menzionato che dal suo lancio il numero di giocatori ha superato i 24 milioni, un numero che si prevede continuerà ad aumentare.

Nuovo capitolo Via dell'oro Arrivo il 3 giugno Computer E il 18 dello stesso mese per console. Tra le sue principali novità ci sono nuove regioni, nuovi biomi e una nuova città raid Per invitare 12 giocatori Castello LucenteNuovi eventi sulla mappa, nuova musica e molti cosmetici ed equipaggiamenti. L'espansione promette oltre trenta ore di contenuti e Riccardo Lambert Ha sottolineato che i miei giocatori The Elder Scrolls IV: Oblio Saranno felici, perché la città principale sarà Skingrad.

Indubbiamente l’elemento centrale della nuova espansione è il sistema scrivere, un nuovo modo di personalizzare le competenze che non solo abbiamo visto nella presentazione, ma abbiamo potuto sperimentare in fase di test. Come in ogni MMO, personalizzare e creare il tuo personaggio è un elemento chiave, con il quale trascorrerai centinaia di ore in un mondo ricco di azione.

Grande interesse e potenziale per scrivere è che ci permette di modificare e creare nuovi modi di eseguire gli incantesimi, come se li avessimo programmati noi stessi. Attraverso un menù abbastanza semplice avremo la possibilità di inserire elementi che modificano la natura dell'abilità espressa negli strumenti di scrittura.

Ad esempio, possiamo scegliere un oggetto magico che ci dia la capacità di lanciare un incantesimo che infligge un certo ammontare di danni. Poi ne avremo tre Slot Possiamo descrivere nuovi oggetti che modificano e aggiungono contenuto all'incantesimo base di nostra scelta. In questo modo, personalizziamo l'abilità a nostro piacimento, facendo in modo che infligga più danni, ci curi, generi uno scudo o produca danni da veleno, tra molte altre possibilità. Lo studio promette più di quattrocento abilità uniche e, inoltre, in futuro arriveranno più oggetti e oggetti.

Nel AnteprimaAbbiamo potuto constatare le potenzialità di questo sistema ed è davvero una cosa molto positiva. Anche con solo poche formule e strumenti magici, siamo stati in grado di sviluppare un gran numero di incantesimi molto diversi, focalizzati sul combattimento, sull'utilità o sulla combinazione dei due aspetti. Consiste fondamentalmente nel programmare incantesimi basati sulle formule che abbiamo sbloccato.

D'altra parte, non solo potremo personalizzare il contenuto e le azioni di ciascun incantesimo, ma ci sarà anche un sistema di stile che ci permetterà di modificare visivamente l'aspetto di tale abilità, aumentando l'immersione in questa sezione. Il giorno del lancio, 22 saranno disponibili e altri arriveranno.

Per quanto riguarda la storia The Elder Scrolls Online: La Via dell'OroUna volta entrati nel capitolo, nel mondo regna il caos e cominciano ad accadere strani eventi, come la comparsa di una foresta con alberi giganti, oggetti distrutti e tanti enigmi da scoprire. Incontreremo un gruppo di elfi che vogliono costruire la loro nazione, e il nostro destino incontrerà Athelia, la principessa dimenticata che è fuggita dai suoi rapitori e ha perso la memoria e la conoscenza dei propri poteri.

Man mano che avanziamo, impareremo di più sulla storia, come i segreti di Aethelia. secondo Riccardo LambertIl titolo promette tante emozioni e colpi di scena e il contenuto è pensato per tutti i tipi di giocatori, siano essi fan dell'universo che ha saputo creare Scorri Sceicco Poiché i nuovi giocatori vogliono unirsi.

Nel AnteprimaAbbiamo avuto l'opportunità di visitare un po' le nuove location e di fare alcune commissioni. Il titolo sembra molto edificante. I colori dei biomi sembrano avere vita propria e sono tanti i luoghi e i segreti da scoprire.

Infine, va notato che al termine della presentazione era presente una sezione di domande e risposte dove Lambert Ha lasciato commenti interessanti. In primo luogo, ha precisato che per il momento non c'è alcuna intenzione di lanciare un server classico, perché non crede che il ritorno alle origini del gioco sia fruttuoso, perché il successo di The Elder Scrolls in linea È successo nel tempo.

Allo stesso modo, ha risposto che gli piacerebbe rimasterizzare i primi capitoli del gioco con la qualità grafica delle ultime espansioni, ma questo al momento è impossibile dato che siamo un piccolo studio e fare questo lavoro significa che non verranno rilasciati nuovi contenuti. rilasciato per il gioco. a lungo. Infine, ha sottolineato che sa che il romanticismo tra colleghi è una richiesta costante da parte della società ed è sulla lista delle cose che devono essere sviluppate, ma prima ci sono altre priorità.