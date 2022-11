Prime offerte oggi (22 novembre)

Un altro giorno in una settimana Venerdì neroContinuiamo a cercare le migliori offerte in tecnologia. Oggi abbiamo articoli come Smart TV, smartphone, laptop da gioco, robot aspirapolvere e altro ancora, da negozi affidabili come Amazon, PcComponentes, MediaMarkt o El Corte Inglés. E tutti sono a sconti che non puoi perderti.





Samsung QE50QN91B

sulle smart TV 899 euroin El Corte Inglés possiamo ottenere un interessante modello da 50 pollici come Samsung QE50QN90B Ad un prezzo più che interessante. Questa smart TV con un pannello Neo QLED all’avanguardia offre uno sconto del 48%, niente di meno; questo è Ci lascia 850 euro in menodove di solito costa 1749 euro.

Questo modello è compatibile con la risoluzione 4K e il sistema operativo Tizen HDR10, HDR10+ anche GALHa 60 watt di potenza audio e dispone di 4 porte HDMI, una delle quali è 2.1, che, insieme al Samsung Gaming Hub, lo rende una scelta eccellente per quei giocatori che vogliono godersi le loro console PS5 o Xbox Series X.





Samsung Galaxy S21 FE 5G

Negli smartphone abbiamo la versione di fascia alta più potente come Samsung Galaxy S21 FE 5G Ad un prezzo davvero stracciato. MediaMarkt lascia fare a noi 499 euro, anche se solo in nero. Ha uno sconto di 250 euro sul solito 749.

Questo dispositivo ci offre un display AMOLED FullHD + da 6,4 pollici a 120 Hz e porta un processore Snapdragon 888, accompagnato in questo caso da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, (come si dice, è la versione superiore del modello superiore). Ha una tripla fotocamera principale da 12 + 12 + 8 MP, una fotocamera frontale da 32 MP, una batteria da 4500 mAh e NFC tra le altre caratteristiche.







Samsung Galaxy S21 FE G990 8/256GB Grigio UE

ASUS TUF Dash F15 FX517ZM

insieme a Lo sconto è di circa 200 euro da 1199 euro a 999 euro Su amazon e abbinamenti Visualizza PcComponentesAbbiamo un ottimo prezzo per laptop da gioco come ASUS TUF Dash F15 FX517ZM.

È un PC molto moderno, con un display IPS HD da 15″ a 144 Hz e dotato di un processore Intel Core i7-12650H di 12a generazione, alimentato da un risolutore grafico NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata, più 16 GB di RAM. RAM e un 512 Disco rigido SSD GB. Si Certamente , Viene fornito senza un sistema operativo.







ASUS TUF Dash F15 FX517ZM – 15.6″ HD 144Hz Gaming Laptop (Intel Core i7-12650H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 3060-6GB, No OS) Nero – Tastiera QWERTY spagnola

Acer Nitro5 AN515-46-R3M8

Se preferiamo un modello più economico ma molto potente e non ci dispiace che abbia un processore AMD, allora possiamo scegliere questo Acer Nitro5 AN515-46-R3M8, che oggi è un vero affare, su PcComponentes. Entriamo 799 euroinvece dei soliti 1.249 euro. Il nostro risparmio sarà quindi di circa 450 euro E niente di meno, dopo aver applicato il 36% al suo prezzo base.

Si tratta di un modello moderno con display IPS Full HD da 15 pollici a 144 Hz che ci offre una configurazione basata sul processore Ryzen 6800H di ultima generazione, accompagnato dalla grafica NVIDIA GTX3050 con 4 GB di memoria dedicata, 16 GB di RAM, oltre a un SSD con una capacità di 512 GB, anche se sì, Non ha un sistema operativo standard.







Acer Nitro5 AN515-46-R3M8

HP Presagio Cittadella

Una sedia da gaming che normalmente costa 399,99€ l’una 276,99 euro, più economico che mai, è senza dubbio un buon acquisto. PcComponentes ha l’estensione HP Presagio Cittadellaun modello di fascia alta, in nero e rosso, e ora in sconto del 30%, pari a circa 123 euro.

Vantando finiture di alta qualità, questa sedia offre tutti i tipi di regolazioni per soddisfare le nostre preferenze e non manca un cuscino lombare o cervicale o braccioli regolabili. È in grado di supportare fino a 136 libbre.







Sedia da gioco professionale HP OMEN Citadel (schienale alto, braccioli 4D regolabili, cuscini lombari, supporto per il collo, supporto 136 kg), colore nero e rosso

Logitech G29

Un appuntamento fisso del Black Friday i cui prezzi bassi incoraggeranno i giocatori dipendenti dalla velocità Logitech G29. Questo volante può essere utilizzato sia su PS4 che su PS5, oltre che su PC. Offre finiture di alta qualità, dispone di ForceFeedback, leve del cambio al volante, pedaliera a tre pedali e tutti i comandi a portata di mano.

Ora possiamo ottenerlo 219 euro su amazon, Dai precedenti 290 euro a circa 71 euro. Possiamo anche trovarlo allo stesso prezzo in Mediamarkt S nei componenti del computer.







Logitech G29 Driving Force Volante e Pedali, Force Feedback, Alluminio Anodizzato, Leve Cambio, Volante in Pelle, Pedali Regolabili, Presa EU, PS5, PS4, PC, Mac – Nero

Rumba 692

Per finire, lo facciamo oggi con un semplice ma efficace aspirapolvere robotico come Rumba 692 Da Io RobotAmazon ci sta lasciando più economico che mai 179 euro. al prezzo ufficiale di 289,90, Risparmieremo circa 111 euro Sul tuo acquisto durante il Black Friday.

Con esso ci doteremo di un modello con la consueta pulizia a tre stadi e il sistema di mappatura intelligente del brand che ci permette anche di controllarlo dall’app per smartphone.







iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connettività Wi-Fi – Sistema di Pulizia a 3 Fasi – Suggerimenti Personalizzati – Compatibile con il Tuo Assistente Vocale, Colore Nero

